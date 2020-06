Suomessa tehtiin lajilöytö – suurehkon kokoinen ja väritykseltään hohtavan oranssi ruostemaamehiläinen on uusi mehiläislaji

Meri Lähteenaro

Ruostemaamehiläisen (kuvassa) myötä Suomen mesipistiäislajien lukumäärä on 235.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhasta on löytynyt tänä keväänä uusi mehiläislaji. Sen tieteellinen nimi on Andrena fulva ja lajin suomenkieliseksi nimeksi on ehdotettu ruostemaamehiläistä sen näyttävän värityksen mukaan.

Lähimmillään Etelä-Ruotsista tunnettua lajia ei ole aiemmin havaittu Suomessa.

