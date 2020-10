Ympäristö

Painu suolle! – Pieni Valkmusan kansallispuisto Kymenlaaksossa vie syyslomalaisen lappimaisiin maisemiin Ympäristö Riitta Mustonen Reilu kahden kilometrin kävely suolla sopii kaikenikäisille, kun reitti on hyvin valmisteltu niin kuin Valkmusan kansallispuistossa.

Riitta Mustonen

Pitkospuut on tehty lehtikuusesta. Siellä täällä on myös ohituspaikkoja, mutta suurin osa reitistä on kaksilankkuista.