Jätevesiremontti tehtävä pikaisesti liki 100 000 kiinteistöön – katso, koskeeko velvoite sinua

Jaana Kankaanpää

Pikaista jätevesiremonttia tarvitsee noin 42 000 omakotitaloa ja 56 000 kesämökkiä.

Haja-asutusalueen jätevesiasetus on herättänyt hämmennystä, koska sen velvoitteita on lievennetty vuosien varrella. Nyt tilanne on se, että ainoastaan pohjavesialueella tai enintään sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä sijaitsevissa kiinteistöissä on hoidettava jätevesijärjestelmät kuntoon lokakuun loppuun mennessä.

