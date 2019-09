Lisää kutupaikkoja ja suojaisia koloja Paholuomaan: Taimenen poikasten lastenkamari kohentui talkoolaisten voimin

Ympäristö Kauhajoki Antti Kantola

Kauhajoen Paholuoman vahvin valtti on lähteinen, aina virtaava vesi. Se on ihanteellista taimenelle. Puron latvaosa on poikastuotantoaluetta.