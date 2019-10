Lintujen talviruokintakausi alkoi – etenkin maaseudulla ruokintaa on syytä jatkaa, jos sen kerran aloittaa

Lämmitysremontti kokonaan tai osittain – hyötyä heti ja tulevaisuudessa

Jos nykyinen lämmitysjärjestelmä on tullut tiensä päähän, tai jos vaivalloisuus tai liian suuret lämmityskustannukset harmittavat, on aika pohtia lämmityksen uudistamista. Haluatko uusia koko järjestelmän kerralla vai uudistaa osittain vanhaa hyödyntäen? Valinta on sinun. Kumman tahansa valitset, niin muista varautua myös tulevaisuuden tarpeisiin.