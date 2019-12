Matokompostori, lelujen ja kalusteiden kunnostusta sekä mittari ruokahävikille – Liperin päiväkodeissa kestävyys on mukana kaikessa

Kunnan päiväkotien luontoperustaiselle toiminnalle on myönnetty Green Care -laatumerkki.

Jaana Kankaanpää

Jätteiden lajittelu ja niistä käyttökelpoisen kierrättäminen esimerkiksi askartelun materiaaleiksi auttaa Liperin kokemusten mukaan lapsia kunnioittamaan materiaaleja ja tavaraa.

Liperissä kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu, että sekä kouluissa että varhaiskasvatuksen yksiköissä kierrätetään kaikki jätteet lajittelemalla. Osassa päiväkodeista tavoite on jo saavutettu, osa on vielä matkalla.

