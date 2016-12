Esteitä päin: Hermionen myönteisyys teki pienestä tammasta hienon kisaratsun

Tuusulalaisen Haukilehdon perheen Hermione on ollut parhaita suomenratsuja esteissä. Lisäksi se oli aikanaan suomenratsujen laatuarvostelujen vakiomenestyjä niin 4-, 5- kuin 6-vuotiaana.

Ensimmäisen kerran tamma nähtiin Ypäjän Ratsukuninkaallisissa, joka on Kuninkuusraveja vastaava tapahtuma, jo 3-vuotiaana. Niihin liittyy myös omistaja Linnea Haukilehtoa jälkikäteen huvittava muisto.

"Olin aina ajatellut, että se on niin pienikokoinen. Siellä kaikki kehui, kuinka hieno se on."

Kaksikko kilpaili esteissä viime kesään asti. Kouluratsuna kisakokemusta on vähemmän.

"Hyvällä suomenhevosella pystyy hyppäämään 120-senttisiin asti, mutta se vaatii toki myös hyvän ratsastajan", Haukilehto kuvaa.

Kouluratsastuksessa suomenhevosilla kilpaillaan vaativan tason luokkia eli rotu lähestyy urheilullisesti kansainvälistä tasoa.

Haukilehdon mukaan Hermione eli "Herkku" on ollut reipas työkaveri. "Urheiluhevosena se on ollut hirveän helppo kouluttaa. Se on oppinut nopeasti kaikki asiat."

"Koska se kulkee hyvässä tasapainossa ja on rakenteeltaan kevyt, se soveltuu myös rakenteensa puolesta kilpailemiseen."

Parhaana Linnea Haukilehto pitää silti tamman positiivista luonnetta. "Se haluaa tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa, eikä siltä ikinä lopu energia."

Ongelmia ei ole ollut. Ainoastaan jos ajattelee sen kilpailuja nuorena, Hermione ei tahtonut aina malttaa.

"Vei aikaa, että se oli kontrollissa myös uusinnoissa, joissa siltä pyydettiin enemmän ja nopeammin. Vastaavasti kouluradoilla haaste oli, että se malttoi myös kävellä."

Nyt Hermione on varsalomalla. Sillä on tämänkesäinen varsa ratsuori Tosi-Romeosta. Tamman tulevaisuus on hieman auki.

"Sillä todettiin hankosidevamma viime vuonna ja se on saanut toipua siitä rauhassa. Opintojeni vuoksi on mietinnässä, kokeillaanko vielä kilpakäyttöön vai miten jatketaan", omistaja pohdiskelee.

Rakkaus suomenhevosiin siirtyy Haukilehdoilla niin kuin monessa muussakin perheessä polvelta toisella. Ritva hankki harrastuskäyttöön ensimmäisen suomenhevosen 1990-luvun lopulla.

"Äidin innostus tarttui myös minuun", Linnea kuvaa.

Perheen talli sijaitsee Tuusulan Kellokoskella. Varsoja on syntynyt kymmenkunta kasvattajaniemllä Aroha. Ne ovat suomenhevosia ja Suomen puoliveriratsuja (FWB).

Suomenhevoset ovat olleet omista kasvateista yksinkertaisempia kouluttaa, Haukilehto toteaa.

Rodun vahvuus on monikäyttöisyys. "Vaikka ei ole omistanut tai kasvattanut aikaisemmin hevosia, suomenhevonen soveltuu havaintojeni mukaan myös kokemattomammallekin käsittelijälle."

HERMIONE

11-vuotias tamma on kilpaillut menestyksellä esteissä kansallisessa Hippos-luokassa 100—110 sentin korkeudella.

voitti 4-vuotiaiden suomenratsujen laatuarvostelun, oli 5-vuotiaana kolmas ja 6-vuotiaiden kasvattakilpailussa toinen sekä koulussa että esteissä.

väriltään vaaleanrautias, säkäkorkeus 152 senttiä.

isä: Hermeli, emä: Koivumäen Kosketus, emänisä: Hornavili

orivarsa Aroha Herkules Tosi-Romeosta syntyi tänä kesänä.

kasvattaja Ritva Haukilehto, Tuusula, omistaja: Linnea Haukilehto, Lappeenranta

Suomen tulevien 100-vuotisjuhlien kanssa samaan aikaan kansallisrodun kantakirja täyttää 110 vuotta.

