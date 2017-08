Toto-tv:n kanssa on Veikkauksessa otettu hattu nöyrästi käteen

Hevospelien siirto Veikkauksen verkkopalveluiden alle ei ole mennyt teknisesti nappiin.

"Lakki pitää ottaa nöyrästi käteen siinä suhteessa, että osalla asiakkaista tilanne huononi verkkokaupan muutosten jälkeen", myöntää Veikkauksen urheilu-, hevos- ja pöytäpeleistä vastaava johtaja Sami Kauhanen.

Heikentyneistä palveluista kärsivät huhtikuun alussa tapahtuneen yhteisen verkkokaupan avaamisen jälkeen ennen kaikkea paljon pelaavat.

Kauhanen huomauttaa, että "urheilevalta joukolta" eli raviratojen, ammattivalmentajien ja tuomariston tilaisuuksissa saatu palaute peliyhtiöiden fuusiosta on kuitenkin ollut myönteistä.

Radat saavat nyt pelituotoista ennalta sovitun prosenttiosuuden, minkä ansiosta palkintoja on uskallettu korottaa. Alalla menee lähes kymmenen vuoden alamäen jälkeen ainakin hieman paremmin.

Eniten närää on aiheuttanut ravien kuvanvälitys.

Fintoton vanha tv-palvelu oli katsottavissa yhtä hyvin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimilla. Reaaliaikaisuus takasi sujuvan pelaamisen. Palvelua käytti myös moni ravilähtöjen seuraamiseen pelaamattakin.

Veikkauksen sivuille siirryttyä Toto-TV:n lähetys on pätkinyt tai pysähtynyt kokonaan.

Kauhasen mukaan yksittäistä selitystä on vaikea löytää, ja Veikkauksessa on laitettu lisää resursseja tapausten ratkomiseen.

"Muutamiin isompiin ongelmiin on luonnollisesti löydetty selitys tietoliikenteestä ja meidän konesalistakin. Mutta yksittäisten asiakkaiden lähetysten katkeamiseen on tosi vaikea päästä kiinni. Toisaalta on myös tosi monia asiakkaita, joilla ei ole ollut mitään ongelmia", hän kertoo.

Käyttöliittymiä korjataan saadun asiakaspalautteen mukaan. Lisäksi Veikkauksen verkkokauppaan tuodaan uutta sisältöä kuten vihjeitä.

Kauhanen vinkkaa, että lähtöjä voi seurata myös Veikkaus-TV:n kautta. "Sieltä lähetys näkyy pätkimättä, vaikkei ihan reaaliajassa olekaan. Kaikkemme teemme, että toiminnan laatu saadaan paranemaan."

Kauhanen muistuttaa, että haaste on nimenomaan pyrkimyksessä lähettää lähdöt täysin samanaikaisesti kuin ne juostaan. "Pienikin ongelma yhteydessä tai teknologiassa aiheuttaa silloin katkeilua, mikä luonnollisesti harmittaa."

Useimmiten verkon live-lähetyksissä pelataan noin puolen minuutin viiveellä, mikä takaa lähetyksen varmemman käytettävyyden.

