Uutisankkuri Matti Rönkä nauttii työstään 99 prosenttina päivistä – ei tänään

Ylen uutisankkuri Matti Rönkä nauttii työstää televisiokameroiden edessä. ”99 prosenttina päivistä tulen iloisena töihin. Työ on armottoman kivaa”, kuvailee Matti Rönkä MT:n haastattelussa

Keskiviikkona Rönkä kuitenkin twiittasi: "Nyt on se sadas. Koetetaan jaksaa ja puhua totta".

Ylen ajankohtaistoimituksen esimies Jussi Eronen ilmoitti tänään eroavansa tehtävästään. Erostaan ilmoitti myös toimittaja Salla Vuorikoski. Molemmat perustelivat ratkaisuaan tyytymättömyydellä Ylen johdon journalistiseen linjaan. Ylen vastaavaa päätoimittajaa Atte Jääskeläistä on arvosteltu taipumisesta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) painostukseen Terrafamen kaivoshankkeeseen liittyvää jääviysepäilyä koskevassa uutisoinnissa.

Rönkä pitää ammattiaan etuoikeutena.

"Lääkärin ei tarvitse miettiä onko hänen työllään merkitys. Liitän perus uutistoimittamisen tähän samaan kategoriaan. Ja olen nöyrän kiitollinen. Uutistyön tekeminen on etuoikeus."

Välillä uutistyön tekijät joutuvat itse myrskyihin. Matti Rönkä on saanut osansa vihapuheista.

"Ymmärrän Toyota Corolla -kansan pettymyksen. Tehdään töitä ja se ei riitäkään. Firma lähtee alta Kiinaan. On aidosti tilanteita, joissa ihmiset eivät ole syypäänä omaan ahdinkoonsa."

Pitkän työuran Ylellä tehnyt uutismies on nähnyt poliitikkojen ja yritysjohtajien tulevan ja menevän.

"Laskin, että minun työurani aikana on nähty 11 pääministeriä. Jokaisen kanssa on joku kahnaus. Jos tässä rupeaisi kumartelemaan, aina pyllistäisi jollekin muulle. Meidän työmme on ja pysyy. Kertoa uutisia ja välittää tietoa maailmasta."

Rönkä miettii huolella minkä näköisenä astelee televisiokameroiden eteen

"Uutislähetykseen ei voi mennä huolimattomasti pukeutuneena. Pitää olla neutraalin miellyttävä."

Neutraalillakin pukeutumisella voi ilmaista televisiossa paljon.

"Kaikki vaikuttaa. Vuodenaika, sää, viikonpäivä,.. Sunnuntaina pukeudutaan eri lailla kuin torstaina."

Kun uutisten aiheena on jotain dramaattista, se näkyy ankkureiden asuvalinnoissa.

"Puvun ja kravatin valinnalla välitetään tärkeä viesti. Otetaan osaa. Ollaan läsnä."

Kravatilla ja taskuliinalla voi virittää myös juhlamieltä. Matti Rönkä paljastaa, että uutisankkurin kravattivalikoima on melkoinen.

"Aktiivikäytössä on ehkä viitisenkymmentä kravattia. Käyn vaateostoksilla yhdessä stylistin kanssa."

Lue aiheeseen liittyvät jutut:

Yleltä irtisanoutunut Eronen: Johto olisi voinut toimia Sipilä-tapauksessa toisin

Ylen ajankohtaistoimituksen esimies erosi –näkemyserot liian suuret