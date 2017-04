Verkossa annettava etäterapia yleistyy – Kelalta voi saada tukea

Maaseudulla henkisen avun hakeminen voi tyssätä muista yhteyksistä liian tuttuun terapeuttiin tai pitkiin välimatkoihin. Verkossa tarjottavat palvelut ovatkin yleistymässä.

Saatavilla on sekä asiakkaalle maksullisia että ilmaisia terapiamuotoja tai henkisen hyvinvoinnin palveluja.

Myös Kela hyväksyy kuvallisen videoyhteyden välityksellä tehtävän kuntoutuspsykoterapian. Terapia on kuitenkin aina aloitettava kasvokkain henkilökohtaisin tapaamisin, joita tulee olla vähintään kaksi.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille lakisääteisenä lääkinnällisenä kuntoutuksena. Korvaamisen edellytyksenä on muun muassa se, että hakija on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme kuukautta hoidossa, johon on sisältynyt lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito.

Mielenterveystalon nettiterapiat ovat asiakkaille ilmainen palvelu, sillä vajaan 600 euron kokonaiskustannus ohjautuu asiakkaan sairaanhoitopiirin kautta maksettavaksi asiakkaan kotikunnalle. Terapiaan tarvitaan lähete joko julkisen tai yksityisen tahon lääkäriltä.

Mielenterveystalon nettiterapian tavoitteena on, että mahdollisimman moni hoitoa tarvitseva saisi apua riittävän aikaisessa vaiheessa, etteivät ongelmat pitkittyisi ja vaikeutuisi. Terapiassa ongelmiin pureudutaan tunnistamalla haitallisia tapoja ajatella sekä opettelemalla uusia toimintamalleja harjoitteiden avulla. Käyttäjän itsenäisen työskentelyn tukena toimii nettiterapeutti, joka seuraa edistymistä ja vastaa kysymyksiin.

Terapiat ovat HUSin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämiä, mutta terveydenhuoltolain mukaisesti ne ovat potilaan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja, ja niihin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.

Henkisen hyvinvoinnin palveluja tarjoava yritys Auntie iskee sekin verkkoterapian kysyntään. Toimitusjohtaja Mervi Lamminen kertoo, että tavoitteena on antaa apua ihmisten arkielämän kriiseissä sekä ennaltaehkäisevästi että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lammisen mukaan keskusteluissa terapeutin kanssa asetetaan selkeitä päämääriä ja tarkastellaan asiakkaan kanssa, kuinka hyvin niihin on päästy. Vajaat 500 euroa maksavilla paketeilla on eri teemoja, ja ne pitävät sisällään viisi videotapaamista sekä tehtäviä.

”Pilotoimme myös unenseurantalaitetta eli lähetämme laitteen asiakkaan käyttöön muutamaksi viikoksi ja selvitämme, miten hän nukkuu. Hyvä uni on todella tärkeää.”

Vuoden ajan toiminut Auntie ei ole tutkinut asiakkaidensa maantieteellistä sijaintia, mutta maaseudun asukkaat Lammisen mukaan kiinnostavat. Hän odottaa myös, mitä sosiaali- ja terveyspuolen uudistus eli sote tuo tullessaan. Siinä hän näkisi ketterien yritysten mahdollisuutena nopean avun antamisen ihmisille.

Erityisesti viljelijäväelle verkkoapua kohdentaa yrittäjä Sampo Manninen, joka itsekin on taustaltaan lypsykarjatilallinen. Hän haluaa luomallaan Heinäkengän henkireikä -verkkokurssilla jakaa viljelijöille eväitä hyvinvoinnin parantamiseen ja henkisten voimien löytämiseen.

Viisi viikkoa kestävä ja vajaat 200 euroa maksava kurssi pitää sisällään videoluentoja ja erilaisia tehtäviä. Niissä pohditaan niin omaa itseä kuin ympäristöäkin, stressiä, arvoja ja tunteita.

