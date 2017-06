Ei ole liian pientä ongelmaa – apu on aina lähellä

Vaikeiden asioiden kanssa ei kannata jäärä yksin, sillä tukea on saatavissa joka puolella Suomea.

Apua saa joko ottamalla yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin tai maakunnallisten viljelijöiden hyvinvointiin keskittyvien hankkeiden työntekijöihin.

”Ei ole olemassa liian pientä tai liian suurta ongelmaa. Apu on aina lähellä”, korostaa Pirjo Ristola.

Hän vetää Välitä viljelijästä -projektia.

Jokainen hanke- ja projektityöntekijän kanssa käyty keskustelu on luottamuksellinen.

Riippumatta siitä, kenen puoleen kääntyy, Mela myöntää ostopalvelusitoumuksia.

Niillä voi hankkia apua joko sosiaalisten, taloudellisten tai juridisten ongelmien ratkaisemiseen.

Ristola painottaa, että jos sitoumuksen kriteerit eivät täyty, yhdessä etsitään apua jostain muualta.

Sitoumuksia on myönnetty hyvin monenlaisten elämän umpikujien ratkaisemiseen.

”Lähes poikkeuksetta kyse ei ole vain yhdestä asiasta vaan ongelmavyyhdistä. Talous­ongelmat johtavat uupumukseen ja masennukseen tai toisinpäin”, Ristola kertoo.

Projektityöntekijä Eila Eerolalla on sama kokemus: vastaan on tullut koko elämän kirjo.

”Monet kantavat hartioillaan syyttä suotta jopa sukupolvien ja vuosikymmenien kartuttamaa taakkaa.”

Eerolan vastuulla ovat Etelä-­Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Vuoden alusta häneen on ottanut yhteyttä noin 50 viljelijää.

Ristola kertoo, että projekti- ja hanketyöntekijät olivat toukokuun alkuun mennessä tavanneet noin 550 viljelijää.

Melan tilastojen mukaan miehet ja naiset ovat hakeneet yhtä paljon sosiaalipuolen apua.

”On todella hienoa, että myös miehet ovat rohkaistuneet”, Ristola sanoo.

Eerolan asiakkaista suurin osa on yli 50-vuotiaita miehiä, joista moni on yksiyrittävä maidon­tuottaja. Takana on usein avioero.

”Moni on yksinäinen, kuljetaan vain tuvan ja navetan välistä polkua”, Eerola kertoo.

Hanke- ja projektityöntekijöiden osaamisen kirjo on vaikuttava.

Mukana on sosiaalialan ammattilaisia, yrittäjätaustaisia, agronomeja, agrologeja ja viljelijöitä sekä ihmisiä, joilla on kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, pankkialalta, diakoniatyöstä ja työnohjauksesta.

Yrittäjätaustainen Eerola kertoo työssään elävänsä unelmaansa:

”Saan auttaa ihmisiä ammentaen kokemuksista, joita minulle on vuosien varrella kertynyt.”

Vaikka työ on välillä raskasta, parasta siinä ovat ihmiset.

”Se valtava luottamus ja avoimuus, jolla he kertovat elämäntilanteestaan. Heissä on sisua, voimaa ja vahvuutta.”

Viljelijöitä auttavien maakunnallisten hankkeiden työntekijöiden ja Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijöiden yhteystiedot

