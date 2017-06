EU kiristää brasilialaisen lihan tuontiehtoja: Näytteissä havaittu salmonellaa, muita tauteja ja lääkejäämiä

Yhdysvallat kertoi torstaina, että se kieltää tuoreen naudanlihan tuonnin Brasiliasta jatkuvien laatuongelmien takia. Myös Eurooppaan tuodussa brasilialaisessa lihassa on havaittu laatuvirheitä. Asia käy ilmi EU:n neuvoston 9.6. julkaistusta tiedonannosta.

Rajatarkastusasemilla EU-alueelle saapuneita brasilialaislihan tuontieriä on tarkastettu ulkonäköön perustuvin tarkastuksin sekä laboratoriotestein.

Toukokuun loppuun mennessä 4 400 erää tutkittiin, joista neljäsosa laboratoriotestein. Tästä osuudesta noin 100 erää hylättiin.

Suurin osa hylkäyksistä tehtiin broilerin lihassa havaitun salmonellan vuoksi. Lisäksi näytteissä havaittiin muita haitallisia bakteereja sekä muun muassa lääkejäämiä.

Euroopan unionin neuvoston kokouksessa 12.6. terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis totesi, että jatkotoimet lihaskandaalin kitkemiseksi on jo aloitettu.

Brasilialaisen lihan tuontiehtoja päätettiin kiristää, vientilupia peruuttaa ja laboratoriotestien määrää lisätä esimerkiksi siipikarjan osalta. Lisäksi Brasilian viranomaisia on pyydetty laatimaan kattava suunnitelma korjaavista toimenpiteistä, sekä raportoimaan komissiolle asian etenemisestä.

Tuontiehtoja sovelletaan koko tämä vuosi, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

"Vaikka EU on tehostanut valvontaa ja auditoinut paikan päällä niin näyttäisi siltä, että Brasilia ei ole suhtautunut samanlaisella vakavuudella tiedossa olevien ongelmien korjaamiseen", elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Viime maaliskuussa paljastui laaja lihaskandaali, kun Brasiliasta EU:hun tuodun lihan joukossa huomattiin olevan mätää ja salmonellaa sisältävää lihaa. Kohun jälkeen EU poisti vientiluvat niin sanotuilta kohulaitoksilta ja salli viennin vain EU:n hyväksymille laitoksille.

"Eli ongelma on ilmeisesti aika laajalle levinnyt Brasiliassa, kun nyt uusissakin laitoksissa ilmenee puutteita", Hielm toteaa.

Brasiliasta on perinteisesti tuotu siipikarjan lihaa paljon EU:hun. Tuonti tulee todennäköisesti jatkumaan, mutta Brasilialle se tulee aiempaa kalliimmaksi tiukentuneiden tarkastusten vuoksi. Brasilialaisen hevosenlihan tuonti EU:hun on toistaiseksi jäissä kokonaan.

Tähän mennessä brasilialaisen tuontilihan näytteitä on tutkittu lähinnä Euroopassa, mutta jatkossa Brasilian on otettava päävastuu näytteiden tutkimisesta.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan brasilialaisen lihan kohu ei aiheuttanut selkeää kasvupiikkiä kotimaisen lihan kysyntään.

"Kohu toimi ehkä enemmänkin herätyksenä. Alkuperä ja suomalaisuus alkoivat kiinnostaa enemmän kuluttajia."

Myös HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo, että brasilialaisen lihan kohu on nostanut positiivista keskustelua suomalaisen lihan turvallisuudesta, puhtaudesta, alkuperästä ja tuotantotavoista.

MT:n soittokierroksen perusteella Helsingin ruokakaupoissa brasilialaista lihaa saa hakemalla hakea. Brassilihaa ei löytynyt Sokoksen S-marketista, Kampin K-Supermarketista eikä Stockmann Herkusta.

Tänä vuonna Brasiliasta on tuotu suoraan Suomeen seitsemän lihaerää ja muiden EU-maiden kautta neljä erää. Yhteensä tämä on hieman alle 52 000 kiloa lihaa. Viimeksi brassilihaa on tuotu toukokuun alussa. Suomeen tuoduissa lihaerissä ei ole havaittu laatuvirheitä.

Lue lisää:

Paine Brasiliassa nousee uusimman lihakohun takia, Australia odottaa entistä parempaa kilpailuasetelmaa