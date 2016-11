Ruotsissa tapettu jo 200 000 kanaa lintuinfluenssan takia

Eteläruotsalaisella joudutaan tappamaan lintuinfluenssan takia noin 200 000 kanaa, tiedotti Ruotsin maatalousvirasto Jordbruksverket myöhään perjantai-iltapäivänä.

Ensimmäiset 37 000 kanaa tapettiin torstaina sen jälkeen, kun lintuinfluenssan todettiin levinneen tilan tuotantoeläimiin. Tilalla on munintakanoja yhteensä 12 eri rakennuksessa, joista kahdessa kaikki kanat on nyt jouduttu tappamaan.

Maatalousviraston mukaan taudin eristäminen vaatii paljon työtä ja siinä ovat viraston apuna myös vapaaehtoiset.

"Tilanne on tietenkin raskas eläinten omistajalle. Infektion torjunta kuitenkin edellyttää, että koko laitos on puhdistettava ja kaikki eläimet lopetettava. Me työskentelemme tässä niin ripeästi kuin voimme, mutta tila on suuri ja työ vie aikaa", toteaa infektioidentorjuntapäällikkö Karin Åhl maaseutuvirastosta.

