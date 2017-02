Välitä viljelijästä -apua saanut alkuvuonna jo yli sata tuottajaa

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. Puolentoista kuukauden aikana yli sata maatalousyrittäjää on saanut maksutonta keskusteluapua jaksamiseen, hyvinvointiin ja talouteen liittyvissä asioissa. Sadas asiantuntija-apuun tarkoitettu ostopalvelusitoumus postitettiin Melasta helmikuun puolivälissä.

Välitä viljelijästä -projekti alkoi vuodenvaihteessa. Sen tavoitteena on auttaa vaikeuksissa olevia viljelijöitä.

Sadasta postitetusta ostopalvelusitoumuksesta 32 on myönnetty keskusteluapuun ammattiauttajan kanssa.

Usein avuntarpeen taustalla on ollut ylirasitus, uupumus tai unihäiriöt. Monet ovat kertoneet, etteivät enää jaksa, kun tulevaisuus ahdistaa, kaikki asiat pyörivät päässä tai parisuhteessa on ongelmia. Joillakin jaksamista syö avioero tai lähiomaisen kuolema.

Ostopalvelusitoumuksella on mahdollista ostaa psykoterapeutin, psykologin tai parisuhdeterapeutin apua. Tapaamiskertoja on voinut saada paikkakunnasta ja palveluntuottajasta riippuen 5–10.

Talousneuvontaa on haettu vielä aktiivisemmin.

Sadasta ostopalvelusitoumuksesta 64 on myönnetty maatalousyrittäjän taloudellisen tilanteen selvittämiseksi.

Hakijoilla on ollut laskuja tai lainalyhennyksiä rästissä tai ulosotossa tai pankki on vaatinut maksuvalmiussuunnitelmaa siitä, miten lainat saadaan lyhennettyä. Myös velkasaneerausmahdollisuuksien selvittelyyn on haettu ostopalvelusitoumusta.

Juridisiin palveluihin on myönnetty vain muutama sitoumus. Kriteerit juridisen sitoumuksen myöntämiseen ovat muita palveluja tiukemmat. Niitä on mahdollista saada lähinnä avioerotapauksissa sopimusten selvittämiseen tai velkasaneeraustilanteen selvittelyyn.

Melaan on tullut paljon kysymyksiä siitä, voiko sitoumuksen saada esimerkiksi hierontaan, fysioterapiaan tai matkakustannuksiin silloin, kun joutuu käymään kaukana tutkimuksissa.

"Näihin tilanteisiin emme valitettavasti voi myöntää sitoumuksia", toteaa Välitä viljelijästä -projektin vetäjä Pirjo Ristola.

Sitoumuksella ei voi ostaa myöskään lomitusta eikä maksaa sijaisapu- tai muita lomitusmaksuja.

Vaikeuksissa olevan tilan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä alueelliseen yhteyshenkilöön, Ristola suosittelee. Yhteyshenkilö auttaa tilanteen selvittämisessä ja kertoo myös, onko yrittäjän mahdollista hakea ostopalvelusitoumusta juuri oman tilanteensa ratkaisemiseen.

Yhteyshenkilö auttaa sitoumushakemuksen täyttämisessä ja kirjoittaa siihen oman suosituksensa. Ilman suositusta hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Melan nettisivuilta Välitä viljelijästä -teeman alta.

