Asiantuntija huolissaan kuusibuumista – "Hirvituhoja käytetään liikaa valintaperusteena"

Kevään istutusaika on kiivaimmillaan. Varsinkin Etelä-Suomessa puttiputkista sujahtelee maahan valtaosin kuusen taimia.

Tänä vuonna istutetaan noin 160 miljoonaa puuntainta. Näistä kuusta on noin 115 miljoonaa, mäntyä 35 miljoonaa ja koivua 10 miljoonaa kappaletta, arvioi Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Pekka Vainikka.

Hehtaareina suhde on kuuselle 60 000, männylle 18 000 ja koivulle 6 500 hehtaaria. Lisäksi mäntyä kylvetään noin 25 000 hehtaarille.

Vainikka arvioi, että kuusen istutusmäärä on noussut liian suureksi suhteessa mäntyyn.

"Viljeltävien puulajien suhdetta pitäisi vakavasti harkita."

Hänen mielestään hirvituhoja käytetään liian yleisluonteisena perusteena kuusen valintaan.

"Kuusta istutetaan sellaisillakin paikoilla, jotka ihan selkeästi pitäisi viljellä männylle. Lähtökohtaisesti paras valinta on jäljitellä sitä, mitä luontaisesti on aikanaan paikalla kasvanut. Tietysti tautien vuoksi puulajikiertoa on paikoin tehtävä."

Männyn viljelyä puoltaa myös kuitupuun kysyntänäkymä.

"Sellulla ja kartongilla tulee olemaan voimakkaasti kasvava markkina, ja selluntekijöille parempi raaka-aine on mänty. Kuusikuitua käytetään papereihin, joilla kysyntä laskee."

Vainikka ennakoi, että kuusikuidun hinta tulee laskemaan 5–10 vuodessa mäntykuidun tasolle.

Tukkipuolella kuusen ja männyn suosio vaihtelee jatkuvasti. Juuri nyt sahat ottavat mieluummin kuusta.

"Mänty- ja kuusitukkien osuus kysynnästä tulee jatkossa varmasti olemaan tasapainossa", hän uskoo.