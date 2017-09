EK: EU-parlamentti näytti vihreää valoa Suomen kestävälle metsienkäytölle

Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt kannastaan metsiin ja maankäyttöön vaikuttavasta lulucf-asetuksesta.

Suomelle äänestys oli merkittävä, sillä siinä päätettiin, tuleeko kasvavista hakkuumääristä sanktioita ja miten metsienkäyttö vaikuttaa vuodelle 2030 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen, EK kertoo tiedotteessaan.

Euroopan parlamentin täysistunnon äänestyksessä voittanut kompromissimuutosesitys luo Suomen kaltaisille metsäisille jäsenmaille paremmat mahdollisuudet edistää biotaloutta ja hyödyntää puuta kestävällä metsienhoidolla.

EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström pitää äänestystulosta hyvänä kompromissina:

"Suomi, suomalaiset europarlamentaarikot ja eri sidosryhmät ovat onnistuneet Brysselissä perustelemaan sen, että aktiivisella metsienhoidolla ja jatkuvilla investoinneilla puustomme uudistuu ja metsien hiilinielut jatkavat kasvamistaan", Ohlström kuvailee.

"Keskeistä on, että metsät kasvavat aina enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Tästä Suomella on yli 50 vuoden näytöt. On erittäin tärkeää, ettei hyvää kehitystä sanktioida epäreiluilla laskentasäännöillä."

EU-parlamentin äänestystulos on vasta välivaihe LULUCF-asetuksen käsittelyssä.

Seuraavaksi jäsenmaiden muodostama ministerineuvosto päättää yhteisestä linjastaan puheenjohtajamaa Viron johdolla todennäköisesti lokakuussa.

EU:n lopullinen kanta ratkeaa, kun parlamentti, neuvosto ja komissio yhteensovittavat näkemyksiään niin sanotuissa trilogi-neuvotteluissa.

