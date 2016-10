Villisian metsästys on kokeneiden hommaa – lukijat kommentoivat kotimaan jahti-intoa

Imatralaiset maanviljelijät Antti Paavola ja Seppo Näveri harmittelivat Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa (MT 7.10.), etteivät villisikojen maataloudelle aiheuttamat tuhot tunnu kiinnostavan metsästäjiä tarpeeksi.

”Mielessä on ollut, että pidätämme villisikojen metsästysoikeuden itsellemme ja ryhdymme tarjoamaan jahtimahdollisuutta niille, joita se kiinnostaa. Edellytykset kaupalliselle jahdille ovat olemassa”, miehet kertoivat ajatuksistaan.

MT:n Facebook-sivulla asiaa kommentoinut Antti Tikkanen pitää hyvänä, että asiasta keskustellaan, mutta on närkästynyt jutun sävystä.

"Villisikakanta kasvaa todella rajusti, eivät metsästäjät välttämättä ole ehtineet reagoida tilanteeseen, siksi räjähdysmäinen kasvu on ollut. Metsästysoikeus on totta kai maanomistajalla; sitä voi vuokrata joko vastikkeella tai ilman. Uhkailu ei auta, kun tilanne on tämä", hän toteaa.

Tikkanen kertoo metsästävänsä Etelä-Savossa, jossa on herätty tilanteeseen Kaakkois-Suomen metsästäjien vinkin myötä.

"Villisika on vaikea metsästettävä ja haavoitettuna todella vaarallinen eli villisikajahdissa on huomioitava haavoittumisen mahdollisuus. Haavakon etsintä ja lopettaminen on todella kokeneiden ja osaavien metsästäjien hommaa", hän jatkaa.

"Mikäänhän ei estä maanomistajaa käymästä mehtuukorttia ja hankkimasta aseenkantolupia ja tussaria. Ihme touhua tämä metsästäjien räkyttäminen", Päivi Huotari kommentoi.

Miika Kahelinin mukaan ei tarvita muuta kuin valolla varustettu ruokintapaikka ja kyttäyskoju. Sitten voisi ottaa vieraita villisikajahtiin.

"Sikaan tottunut koira kannattaisi olla myös saatavilla, jos jäljityshommaan on joskus tarvetta", Kahelin lisää.

Kristiina Parkkila epäilee, että metsästäjät lähtevät mieluummin Viroon villisikajahtiin kuin rämpivät kotimetsissä.

"Ei sinne enää mennä, sikaruton vuoksi", Sanna Kohtala-Itäluoma vastaa.

"Lehteen ilmoitus niin varmasti tulisi metsästäjiä muualta kaveriksi talkoisiin. Joka paikassa sikoja ei ole", Anssi Tanninen ehdottaa.

"Jos villisikakantaa ei saada kuriin, se saattaa muuttaa radikaalisti suomalaista kyläkuntien metsästysseuroihin perustuvaa talonpoikaista metsästyskulttuuria. Se olisi huono juttu monessakin mielessä", Mikko Tiirola pohtii.

Juha Aaltoilan mukaan villisikojen runsastuminen on ollut tiedossa jo pitkään.

"Ruotsin varoitukset ovat menneet kuuroille korville, menemme kehnoon suuntaan. Monet metsästäjät odottelevat kannan kasvua tyytyväisin mielin. 'Uusi riistalaji – tervetuloa' -tyyliset kommentit ovat tosin vähenemään päin. Siat runsastuvat, pulmat pahenevat", hän summaa.