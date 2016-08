Uutistausta: Raision Rihko kerää kritiikkiä ja saa lisää vastuuta

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko on haastettu Kaliforniassa oikeuteen paikallisen kumppaniyrityksen harhaanjohtamisesta.

Raision mielestä kysymyksessä on riita eikä petoskanne. Se kertoo, että vanha juttu on nostettu taas esiin, vaikka se on käsitelty jo kauan sitten seikkaperäisesti Suomessa välimiesmenettelyssä. Kaikki Oat Solutions LLC:n vaatimukset hylättiin mutta yritys valitti asiasta hovioikeuteen.

Oat Solutions on suomalaisten omistama yritys, joka markkinoi Raision tuotteita Yhdysvalloissa. Yrityksen perustanut Helena Lumme kommentoi Kauppalehdessä, että yritysten yhteistyö sai suorastaan väkivaltaisen lopun. "Kaikki loppui kuin seinään."

Raisio kommentoi viime vuoden joulukuussa asiaa Kauppalehdelle. Yhtiön mielestä Oat Solutions ei vastannut omista velvoitteistaan kuten laskujen maksamisesta.

Haasteen perusteluissa väitetään, että Rihko on hyötynyt tapauksesta henkilökohtaisesti yhtiön palkitsemisjärjestelmän kautta.

Rihkon saamat palkkiot ovat herättäneet runsaasti huomiota. Hänen tulojensa todettiin nousseen vuonna 2014 suuremmiksi kuin muiden ruokateollisuuden toimitusjohtajien yhteensä.

Tulot perustuivat osakejärjestelyyn, jossa Rihko ja muut Raision johtajat ostivat osakkeita yhtiön lainaamalla pääomalla. Vuonna 2010 tehty järjestelmä erääntyi helmikuussa 2014.

Kannustejärjestelmä oli sidottu Raision kurssikehitykseen. Kauppalehti luonnehti, että lunastamaton lupaus rikastutti johtajat. Esimerkiksi suurin odotuksin lanseerattu Benemilk ei vaikuttanut yhtiön tulokseen odotetulla tavalla.

Myös MT:n lukijat ovat kritisoineet Raision palkkioita kiivaasti. Professori Matti Seppälän mukaan palkkioissa ei ollut järjen hiventä.

Raision hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki otti asiaan kantaa luonnehtimalla palkkioita ansaituiksi ja niiden tulleen markkinoilta.

Tähän Seppälä vastasi, että Raisiossa on meneillään etujen ulosmittaus eivätkä Rihkon toimet ole millään tavalla hyödyttäneet osakkeiden omistajia.

Toisaalta Raisio teki ennätystuloksen viime vuonna.

Raisio oli otsikoissa viimeksi eilen. Yhtiö tiedotti, että välipalat- ja Benecol-ryhmät siirretään suoraan toimitusjohtaja Rihkon alaisuuteen HEM-yksiköksi. Kaksi johtajaa sai saman tien lähtöpassit.