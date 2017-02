Katso video: kuinka hyvin Petteri Orpo tuntee kotieläinmäärät?

"Maatalousministeri on joka tuottajan oma ministeri. Se puheoikeus on jotenkin ihan omaa luokkaansa verrattuna muihin ministereihin", näin kuvaa nykyinen valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Vudoen pesti on tullut mieleen, kun kokoomuksen puheenjohtaja on viime viikkoina kiertänyt kuntavaalien ennakkotyössä eri maakunnissa.

"Sain yhteyden suomalaisen ruuan tuottajaan, metsäpuolen väkeen ja maaseudun ihmisiin. Se kantaa edelleen", Orpo arvioi.

"Vuosi maatalousministerinä oli aika erilainen maito- ja elintarvikekriisin keskellä. Sitten tuli pakolaiskriisi sisäministerinä. Nyt valtiovarainministerinä ei ole vielä tullut mitään kriisiä", hän kertaa vähän veistellen.

Se, mikä puoluejohtajaa huolettaa, on politiikan vähäinen yleinen kiinnostavuus kansalaisten keskuudessa.

"Ja ollaanhan me kyllä varmaan tehty kaikkemme sen eteen, ettei se aina näytäkään niin mukavalta", Orpo murjaisee.

Itse hän kyllä suorastaan innostuu, kun häneltä kysyy, miksi politiikka on kiinnostavaa.

"Elinvoimainen maaseutu rakentuu yritystoimintaan ja sen työpaikkoihin, mikä mahdollistaa myös sen että on myös julkista sektoria. Tässä mielessä alueilla on vallalla usko työhön ja yrittäjyyteen, joka on myös kokoomuslaisen ajattelun perustaa", Orpo maalailee.

Hän perustelee lausetta sillä, biotalouden yrittäjyys on nousussa, kotimaisen energian tuotanto kasvaa, kaivostoimintaa on käynnissä ja matkailukin piristynyt.

"Jos tähän vielä lisätään tieteknologia, kansainvälistä toimintaa voi pyörittää missä vain. Vieremähän on Suomen Chicago, kiitos Ponssen. Mutta yhtä hyvin tämä onnistuu yksityisen ihmisen asiantuntijayritykseltä."

Samaa myönteistä uskoa tarvitaan Orpon mukaan nyt myös demokratiaan.

"Joku päättää aina. Siksi kannattaa lähteä ehdollekin. Ja ainakin siksi kannattaa äänestää."

Videolla Orpo kertoo puolueensa kuntavaalitavoitteista. Lopuksi hän joutuu vastaamaan MT:n jokerikysymykseen.

