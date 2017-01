Lidl otti opiksi kohusta, joka koski Suomen lipun käyttöä

Suomen lipun käyttö on selkeytynyt Lidlin myymälöissä. Nyt lippulogoa käytetään hintakyltteihin suoraan painettuna, ei niiden vieressä liikkuvina osina, jolloin lippu saattoi harhaanjohtavasti luiskahtaa vaikka ulkomaisen lihan viereen.

Lidl käyttää Suomen lipun logoa kahdessa merkityksessä: "Valmistettu Suomessa" sekä esimerkiksi "Valmistettu Suomessa 100 % suomalaista maitoa".

Kiireinen tai muuten tarkkaamattomampi asiakas voi mieltää myös pelkän "Valmistettu Suomessa" olevan vallan suomalaista, mutta toimitusjohtaja Lauri Sipponen ei tuota näkemystä niele.

"Kukaan ei siinä mainitse sanaakaan raaka-aineista. Se on valmistettu Suomessa, ihan samalla logiikalla kuin vaikka Avainlipussa, jossa siinäkään ei ole kaikki sataprosenttisesti suomalaista, mutta siinä on suomalaista työtä."

"Kun meillä tuon lisäksi on esimerkiksi merkintä 100 % suomalaista kanaa, sitten on raaka-ainekin suomalaista, eli ero on selvä", Sipponen sanoo ja toteaa, että jos ei tuota ymmärrä, pitää mennä koululaitoksen kanssa juttelemaan.

Alkuperämerkintöjä valvovat viranomaiset ohjeistivat Lidliä Suomen lipun käytöstä loppukesällä.

"Evira ei puuttunut Putin-juustojen myymiseen kyrillisillä teksteillä, mutta meihin riitti määräämättömästi energiaa. Sitä ei voi kuin ihmetellä", protestoi Sipponen.

Samalla hän myöntää, että tapaus opetti heille tarkkaavaisuutta. Lidl poisti myymälöistään ensin kaikki erilliset lippulogot. Sen jälkeen tietoekspertit pantiin rukkaamaan järjestelmää niin, että nyt lippu saadaan printattua tarvittaessa itse hintakyltteihin.

Lue myös:

Kaupan hintakisa ei lopu koskaan, täräyttää Lidlin johtaja

Lidlin johtaja perää turpaanoton sijasta tuotekehittelyä ja vientiä

Juttuja lippukohusta ja kauppojen kotimaisuudesta:

Lidl uskoo Kekkosen voimaan, Suomen lippua myös väärissä paikoissa

Evira ratsaa Lidlin myymälät

Lidl laskee kotimaiseksi myös Virossa tehdyn leivän

Mistä ruoka on todella kotoisin? Selkeitä merkintöjä kaivataan

Viljelijät: K-ryhmä vahvimmin kotimaisen ruuan puolella

Kaupparyhmät eivät tiedä ruuan kotimaisuusastetta