Suomelle takkiin EU:n luomu-uudistuksessa – byrokratia lisääntyy

EU:n luomu-uudistuksesta eilen keskiviikko-iltana syntynyt kompromissi ei ole Suomen mieleen.

Suomi vastusti maanantaina erityiskomiteassa tehtyä esitystä yhdessä neljän muun maan kanssa. Neljä maata pidättyi äänestämästä, mutta enemmistö riitti neuvottelujen jatkamiseksi.

Keskiviikkona Suomelle tärkeät kohdat eivät muuttuneet.

Perussääntö on, että luomukasvihuoneiden kasvien juurien täytyy olla maassa. Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle myönnettiin poikkeus, joka antaa nykyisille kasvihuoneille luvan jatkaa kasvualustojen käyttöä vuoteen 2030 saakka.

Lisää kasvualustoja käyttäviä kasvihuoneita ei saa rakentaa, joten käytännössä uudistus estää luomukasvihuoneiden investoinnit ja kehittämisen.

Juurikysymystä tarkastellaan uudestaan viiden vuoden kuluttua.

Poikkeukset, jotka sallivat tavanomaisen siemenen tai siitoseläimen käytön luomussa, poistuvat vuonna 2035. Jos luomusiemenen tai siitoseläinten saatavuus on heikko, voidaan vuotta lykätä.

Uudistus lisää vähittäiskaupan kontrollia. Parlamentti vaati, että kaikki ruokaketjun toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Jos kolmeen vuoteen ei ole löytynyt virheitä, tarkastus harvenee joka toiseksi vuodeksi.

Kaksi viikkoa sitten maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ei hyväksynyt uudistuksen rajoitteita ja esteitä.

Sopua haettiin yli kaksi vuotta. Nyt käydyt neuvottelut olivat jo 18 jäsenmaiden, Euroopan komission ja parlamentin välillä.

Vaikea neuvottelukysymys torjunta-aineiden jäämistä jätettiin kokonaan sopimatta. Siitä tehdään ehdotus vuonna 2024 ja mahdollisesti lakiesitys erikseen.

Jos tilalla on sekä luomua että tavanomaista, on ne pidettävä tarkasti toisista erossa.

Monimutkaisuuden lisäämisen taustalla on, että joissain maissa valvonnalla ja tilastoinnilla kuluttajalle osoitetaan, että tuote varmasti on luomua. Näin on esimerkiksi Saksassa. Suomi on eri linjoilla.

Säännöt tulevat voimaan heinäkuun alussa 2020.

Maatalouden erityiskomitean täytyy vielä hyväksyä nyt tehty kompromissi. Sen jälkeen siitä äänestetään vielä parlamentin täysistunnossa.

