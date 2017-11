Näin lukijat kommentoivat lihajalostajan näkemyksiä: "Miten kummassa sianliha voi haista navetalle?"

MT kertoi perjantaina Karelian Lihajaloste Oy:n toimitusjohtajan Sami Puustisen lausunnosta, jonka mukaan suomalainen kinkku on saksalaista vetisempää. Lisäksi Puustinen on sitä mieltä, että suomalainen kinkku haisee navetalle.

Puustisen kommentit ovat herättäneet vilkkaan keskustelun Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-sivulla.

"Kyllä aika nolo kokki täytyy olla, jos ei suomalaisesta lihasta saa maukasta ruokaa aikaiseksi. Ikinä ei oo joulukinkku haissut navetalle, vaan on ollut erittäin maukasta ja mureaa", Miia Kattelus kirjoittaa.

"Miten kummassa sianliha voi haista navetalle? Eihän se haise edes sikalaltakaan. Miksi firmalla edes on fb-sivu, jos siellä esitetyt asiakkaiden kysymykset saa työntää perseeseen? Eipä tee mieli soittaakaan jollekin, jonka kielenkäyttö julkisuuteen on tuollaista. Eikä onneksi tarvitsekaan, kun jättää ostamatta. On siinä arvostus huipussaan. Ja kuluttajienko pitäisi arvostaa tällaista firmaa niin paljon, että ostavat sen tuotteita. Ei kiitos", Sari Teerioja kirjoittaa.

"Näillä ylimielisillä kommenteilla tämä yritys teki hallaa vaan itselle. Voin kuvitella miten seuraavassa tilinpäätöksessä toimitusjohtaja muistaa nämä sanansa. Aivan ala-arvoista kommentointia", Satu Koho kommentoi.

"Kyllä jos kinkku haisee paskalle, niin kyllä syyllinen on useimmiten teurastamossa ja sen huono hygienia. Syy löytyy nylkemisen tai suolistamisen aikana tehdyistä virheistä. Toinen vaihtoehto on että koko laitoksen ilmanvaihto on tehty päin... Eli suunnittelijat eivät ole tieneet mitä tekevät.

Vetinen liha tulee useimmiten jos se eläimen ruho pakastettu liian hitaasti eli sääntöjen vastaisesti. Taitaa kyseinen yrittäjä vain harjoittaa amerikkalaistyyppistä markkinointia, eli haukutaan suomalainen liha ja sen varjolla kuvitellaan saavansa omat ulkomaiseen lihaan tehdyt tuotteet paremmin markkinoille", Oskari Pettersson sanoo.

"Muut suomalaisen lihan jalostajat eivät ole kotimaista lihaa huonoksi moittineet, joten Karelian lihajalosteen ongelmien on pakko johtua huonoista navetanomaisista tuotanto/säilytystiloista ja piittaamattomuudesta hygieniavaatimuksia kohtaan lihaa käsiteltäessä. Kuluttajien turvallisuuden vuoksi terveysviranomaisten tulisi nopeasti mennä tarkastamaan mitä ko. puljussa oikein puuhastellaan", Esa Paganus kirjoittaa.

"Nykyajan sikoja ei enää kasva navetan nurkissa, vaan sikalassa. Tuoki aukko sivistyksessä on sitte sinnepäin paikattu. Saksalaisen sian pihvi haisee ainaki sian kuselle. Yhen kerran oon ostanu ja haisi niin pahalle pannulla paistaissa, että hävetti viijä ees koiralle tarjottavaksi! Enkä sen jälkeen oo ostanu muuta kuin kotimaista", Eeva Hiltunen kommentoi.

