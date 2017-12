Ravitsemusneuvottelukunta vastaa kaupunginvaltuutetun kolesteroliväitteisiin: "Ei kuulosta uskottavalta"

Keravan kaupunginvaltuutettu Jukka Nissinen (kok.) kritisoi aiemmin MT:n haastattelussa valtion ravitsemusneuvottelukuntaa ja ravitsemussuosituksia.

Nissisen mukaan ravitsemussuositusten taustalla on se, että lääkärikunta haluaa kansalaisten syövän kolesterolilääkkeitä.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm sanoo, että jos ihmiset todella haluttaisiin saada syömään kolesterolilääkkeitä, pitäisi heitä sen sijaan kehottaa syömään kovia ja tyydyttyneitä rasvoja.

"Ei kuulosta uskottavalta. Yritämme tuoda esiin sitä terveellistä ravintoa, jolla pysyy kunnossa ilman niitä lääkkeitäkin", hän kommentoi Nissisen väitteitä.

Hielm vakuuttaa, että ravitsemussuosituksilla haetaan ihmisille pysyvämpiä ratkaisuja niin, että he söisivät terveellisemmin, ja miettisivät, mitä rasvoja heidän ravintonsa sisältää.

Nissisen mielestä ei myöskään voi väittää, että sydän- ja verisuonitaudeilla ja tyydyttyneillä rasvoilla olisi yhteyttä. Näin ollen hänen mielestään ei ole olemassa mitään perustetta, miksi lapset eivät voisi juoda tavallista, rasvaista maitoa. Hielm on asiassa eri mieltä.

"Kyllähän ylivoimainen enemmistä kaikista akateemisista julkaisusta sanoo, että siellä on selkeä yhteys. Vaikka on olemassa toisenlaisiakin mielipiteitä, toistaiseksi tieteellinen näyttö on pitävä", Hielm sanoo.

Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajan mukaan, mitä pehmeämpi rasva on kyseessä, sen terveellisempää se on. Hän antaa esimerkin Pohjois-Karjalasta, jossa vähennettiin kovien rasvojen käyttöä. Tuolloin vaikutukset olivat Hielmin mukaan dramaattisia. Tutkittavien terveys nimittäin parani huomattavasti.

Lue lisää:

Kaupunginvaltuutettu lyttää ravitsemussuositusten voin välttelyn: "Kyllä se on vähän hämäräperäistä"