Ravintola-ala pelottelee, että vaatimus lihan ja kalan alkuperän ilmoittamisesta vähentää hankintoja pientuottajilta

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara varoittaa, että maa- ja metsätalousministeriön esittämä vaatimus annoksissa käytetyn tuoreen lihan ja kalan alkuperän ilmoittamisesta kirjallisesti vähentäisi pientuottajien ja sesonkiluonteisten raaka-aineiden hankintaa ravintoloihin.

"Ravintolat keskittävät hankinnat suurille tavarantoimittajille ja suuriin tukkuihin, joiden toimitusvarmuus on hyvä. Raaka-ainehankinnoissa suositaan elintarvikkeita, joilla on sama alkuperä ja joita on tarjolla paljon", sanoo Maran varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Hankintojen keskittäminen vähentäisi byrokratiaa, joka seuraisi jokaisen pienenkin sesonkierän ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi ala toivoo, että riittää, että asiakkaalle ilmoitetaan vain pääraaka-aineen alkuperä suullisesti, kuten allergiaa aiheuttavat ainesosatkin nykyään.

Aittoniemi arvelee, että uudistus lisää valmiiksi kypsien jalosteiden, kuten kebablihan, käyttöä ravintoloissa, koska niiden alkuperää ei tarvitse ilmoittaa toisin kuin raa'an lihan ja kalan.

Mara myöntää, etteivät ravintolat läheskään aina tiedä, mistä niiden raaka-aineet tulevat. Tukkupakkauksissa saattaa lukea valmistuspaikkana vain EU tai ei EU.

Aittoniemi vaatiikin läpinäkyvyyttä koko ketjulle. Jos ravintoloilta vaaditaan alkuperätietoja, täytyy niiden olla selvillä myös tukussa ja koko ketjussa ylipäätään.

Mara järjesti aiheesta tänään tiedotustilaisuuden ravintola Palacessa Helsingissä.

Lue myös: Ravintola-ala protestoi alkuperämerkintöjä vastaan –jopa 60 ilmoitettavaa raaka-ainetta päivässä