EU:n nimisuoja voi pelastaa saunapalvilihan

EU:n maantieteellinen nimisuoja on saunapalvilihaa puolustavien palvaajayrittäjien ykköstyökalu.

MT kertoi 17.2., että perinteisen savusaunassa valmistetun palvilihan myynti on katkolla syyskuussa, ellei Suomi hae sille EU:n tarjoamaa poikkeuslupaa.

Palvaajien edustajat tapaavat tänään maa- ja metsätalousministeriön virkamiehiä. Tarkoitus on kertoa perusteet poikkeusluvalle.

Nimisuoja on hyvä peruste, sillä se rajaisi poikkeuksen perinnepalvaajiin.

Tähän saakka Suomi on ollut luvalle nihkeä, mutta Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela on luottavainen.

”Kuluttajat haluavat jatkossakin palvilihaa. Julkisuus todistaa, että sillä on merkitystä työllisyyden ja ruokakulttuurin kannalta”, Hannuksela sanoo.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on luvannut, että Suomi hakee poikkeusta (MT 22.2.).

Palviliha tarvitsee poikkeuksen, sillä EU kiristää pah-yhdisteiden rajoja, eikä saunapalvi taivu niihin.

EU:n maatieteellistä nimisuojaa hakee Saunapalviyhdistys.

Suojaa on haettu valmistusmenetelmälle, joka on sidottu perinteiseen savusaunakulttuuriin.

”Savustustilassa on kiuas, jonka kivet lämmitetään leppähaloilla. Savustuksessa lihan väri, rakenne ja maku kehittyvät tuotteelle tyypilliseksi. Valmistusaika on vähintään 12 tuntia”, Veljekset Mattilan tuotantopäällikkö Veijo Sairiala kertoo vaatimuksista.

Suoja rajaisi luontevasti teolliset toimijat ulkopuolelle.

EU edellyttää, että suojatun tuotteen laatu ja ominaisuudet ovat vahvasti sidoksissa tiettyyn maantieteelliseen alkuperään.

”Savusaunakulttuuri erottaa palvilihan muiden maiden menetelmistä”, Hannuksela sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää nimisuojahakemusta hyvänä strategiana. Poikkeuslupa koskisi vain nimisuojan saaneita yrityksiä.

Nimisuojahakemus pantiin sisään lokakuun lopussa ja nyt se on käännösvaiheessa. Hakuprosessi kestää arviolta 2–4 vuotta.

Haun hitaus ei estä Suomea hakemasta poikkeusta.

Jos palviliha saa nimisuojan, sitä voivat hakea kaikki kriteerit täyttävät yritykset. Nimisuoja kattaisi koko Suomen.

Hannukselaa harmittaa mediassa syntynyt kuva, että saunapalvia puolustaa suuri lobbauskoneisto.

Näin ei ole, sillä palviyritysten järjestäytymisaste on matala ja voimavarat menevät arjesta selviytymiseen.

”Saunapalviyhdistyksellä ei ole yhtään työntekijää. Lihakeskusliitolla on yksi, minä”, Hannuksela sanoo.

”Ongelma on päässyt näin pitkälle, koska yritykset ovat pieniä ja niillä on vähän rahaa. Ne ovat ihan muut, joilla on isot resurssit edunvalvontaan”, hän jatkaa.

Hannukselan arvion mukaan poikkeusluvan tarvitsee noin 300 yritystä. EU ei halua kieltää saunapalvia, mutta kiristää pah-­yhdisteiden rajoja. Savu­saunassa palvattu liha ei taivu EU:n pah-yhdisteiden rajoihin. Pah-yhdisteet aiheuttavat syöpää.

EU:n nimisuoja

EU myöntää suojan perinteisille paikallisille tuotteille ja valmistus­menetelmille.

Suomalaiset suojatut tuotteet: Lapin Puikula, Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha, Kitkan viisas, Kainuun rönttönen, Puruveden muikku, Sahti, Kalakukko ja Karjalanpiirakka, Suomalainen marja- ja hedelmälikööri ja suomalainen vodka.

Kaikkiaan EU:ssa on 1 388 nimisuojattua tuotetta. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat feta-juusto ja parman kinkku.

Lue myös:

Savusaunassa palvattu liha kielletään syksyllä - Suomi nihkeä hakemaan poikkeusta EU:sta

Palvaajayrittäjä: "Jos saunapalvi kielletään Suomi 100 -vuotta kampanjan aikana, niin morjens"

Saunapalvijupakka laajenee: Riihitalkkunakin tarvitsee poikkeusluvan myynnin jatkumiseksi