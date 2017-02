Siis mitä? – "Tämä jäätelö on tuotettu "EU:ssa ja EU:n ulkopuolella"

Kun ruuan alkuperää ruokakaupassa äityy tutkimaan, löytyy muun muassa sellainen kiinnostava ilmaisu kuin Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

Tuo löytyi Lidlin pakkaslaarista Gelatelli-mansikkajäätelön pakkauksesta. Jäätelö on luomua. Ainesosaluettelon lopusta on tieto, että tuote on valmistettu Saksassa.

Pakkauksessa on myös eurooppalainen luomumerkki eli Eurolehti, joka on pakollinen kaikissa EU:ssa valmistetuissa luomuelintarvikkeissa. Tuolloin raaka-aineista vähintään 95 prosenttia on oltava luomua.

Gelatelli-jäätelön purkissa Eurolehden alla on pienellä kirjain- ja numeroyhdistelmä DE-ÖKO-001, joka pitää sisällään Eviran ylitarkastajan Tuulikki Lehdon suomennoksen mukaan saksalaisen tarkastuslaitoksen numeron 001. ÖKO tarkoittaa luomua.

"Kaikissa luomuelintarvikkeissa tulee olla tieto siitä viranomaisesta, joka on valvonut luomuelintarvikkeen viimeisen tuotanto- tai valmistustoimenpiteen tehnyttä luomutoimijaa. Näin päästään nopeasti kiinni esimerkiksi virheellisen tuotteen valmistusta valvoneeseen viranomaiseen sekä Suomessa että ulkomailla"; Lehto kertoo.

"Suomessa luomuelintarvikkeiden valvonnasta vastaa Evira, ja Eviran virallinen tunnus on FI-EKO-201"; hän jatkaa.

Tuon tunnuksen yhteydessä täytyy luomuelintarvikkeiden pakkauksessa mainita myös se, missä kyseisen maatalousperäisen elintarvikkeen raaka-aineet on tuotettu.

"Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella -merkintä tarkoittaa, että luomujäätelön valmistukseen käytetyt maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella."

