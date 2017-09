Subway ei avaa, mitä on "länsieurooppalainen" broileri - "auditointi varmistaa tuotantoketjun jäljittämisen"

Subwayn Suomen maajohtaja Joost Labadie toteaa MT:lle, että broilerinliha ei tule Euroopan eri maihin samalta hankkijalta.

"Suomen Subway-ravintoloissa myytävä kana todellakin tulee eri toimittajalta kuin Ruotsissa. Molemmat täyttävät samat korkeat tuotantovaatimukset, mutta pyrimme aina eri maissa tarjoamaan paikallisille kuluttajille sopivinta tuotetta", hän vastaa sähköpostissa.

Hän ei kuitenkaan täsmennä, mistä maasta "länsieurooppalainen" broileri on. MT tiedusteli lauantaina, kuinka Subway varmentaa, mistä Suomeen tuleva broilerinliha lopulta on.

Perjantaina ruotsalainen Expressen -lehti uutisoi, että Subwayn broilerinliha tulee Eurooppaan Thaimaasta. Tähän yritys reagoi oikaisemalla, että Suomessa käytetään länsieurooppalaista alkuperää olevaa broileria. Sen hankinnasta vastaa irlantilainen tavarantoimittaja.

Expressenin uutisessa oli siteerattu Subwayn Euroopan viestintäpäällikkö Michelle Smithiä, jonka mukaan kaikki broileri tulee Thaimaasta. Uutinen antoi käsityksen, että koko Euroopan Subway-ketjun broileri on thaimaalaista.

Thaimaalaisella broilerilla on Pohjoismaissa huono maine, koska siitä on löytynyt jäämiä antibiooteista. Suomessa broilerien liha on salmonellatonta ilman, että tuotannossa käytetään antibiootteja.

Labadie painottaa, että pikaruokaketjun laatuketju takaa ruuan turvallisuuden.

"Valvomme tiukasti toimitusketjuamme varmistaaksemme raaka-aineiden laadun ja alkuperän. Kaikki toimittajat on puolueettomasti auditoitu. Auditointi varmistaa myös sen, että pystymme jäljittämään kaikki tuotantoketjun vaiheet."

MT tiedusteli Subwaylta myös tietoja muidenkin raaka-aineiden alkuperästä.

Turvallisuuden ja laadun lisäksi yhtiö edellyttää, että hankinnat "täyttävät ne korkeat vaatimukset, jotka asetamme raaka-ainetuotannolle".

"Ostamme paikallisia tuotteita silloin, kun nämä vaatimukset täyttyvät. Suomessa ostamme kotimaasta käyttämämme salaatin, kurkun ja sinihomejuuston", kuuluu vastaus.

Labadien mukaan Subwayn vaatimukset ylittävät usein kansallisesti asetetut ruokaturvallisuuden vaatimukset. Hän ei kuitenkaan yksilöi, päteekö tämä myös Suomeen.

Muita hankinnassa ratkaisevia tekijöitä ovat raaka-aineiden ympärivuotinen saatavuus sekä hyvä hinta-laatu-suhde.

Subway on jakeluverkoston laajuudella mitaten maailman suurin pikaruojaketju.

MT kävi läpi eri pikaruokaketjujen lihan alkuperää heinäkuussa 2015. Subway ei silloin suostunut kertomaan käyttämänsä lihan alkuperää.

