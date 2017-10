S-ryhmä hylkää työehtosopimuksensa – toiminta suututti etujärjestön: "Se tuli puskien kautta arvottomasti ja kunniattomasti"

S-ryhmä ilmoitti elokuussa, että se siirtyy soveltamaan ensi vuoden helmikuusta alkaen yksityisen vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta S-ryhmän oman kaupan esimiesten työehtosopimuksen sijaan. Esimiesten etujärjestössä ei pidetä kauppajätin toiminnasta.

Kaupan alan esimiesliiton toiminnanjohtaja Mika Valkonen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että S-ryhmä ilmoitti heille asiasta elokuussa. Asiaa oli Valkosen mukaan valmisteltu salassa keväästä asti. Tieto muutoksesta tuli kaupan esimiesten etujärjestölle yksipuolisena ilmoituksena.

"Se tuli puskien kautta arvottomasti ja kunniattomasti. Tämä oli kovin poikkeuksellinen menettely", Valkonen moittii.

Työantajalle eli tässä tapauksessa S-ryhmälle on toiminnanjohtajan mukaan ilmoitettu, että sopimus, jonka se on päättänyt lakkauttaa, tullaan uudistamaan.

"Näitä ei ole tapana ottaa vastaan ilmoitusasiana. Tästä seuraa mutkaa matkaan kaupan alan sopimuskierroksella", hän toteaa.

Kaupan alan esimiehet voivat siis mahdollisesti mennä lakkoon, mikäli kaupan alan työehtosopimusneuvotteluissa kohdataan ongelmia. Valkonen korostaa kuitenkin, että vielä on ennenaikaista puhua lakosta. Ensin etujärjestö katsoo, miten neuvottelukierros etenee. Sen jälkeen se harkitsee ne toimenpiteet, joihin mahdollisesti ryhdytään yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAM:in kanssa.

"Jos häiriö tulee, silloin S-ryhmä on tikun nokassa tämän takia" Valkonen huomauttaa.

Toiminnanjohtaja muistuttaa, että aina on toki mahdollista, että asiassa päädytään asianmukaiseen neuvotteluratkaisuun.

Työehtosopimuksen vaihtuminen heikentää Valkosen mukaan esimiesten työehtoja. S-ryhmän omassa työehtosopimuksessa on esimerkiksi mahdollisuus poiketa työvuorolistoista. Sopimuksessa on myös siirtosuoja, joka on luonut esimiehille uskoa työpaikan pysyvyyteen. Lisäksi S-ryhmän purkamassa sopimuksessa on noudatettu palkkataulukoita, jotka ovat joustaneet myyntitilanteen mukaan.

"S-ryhmä haluaa jostain syystä eroon sellaisista asioista, joiden pitäisi olla kaikkien työnantajien tavoitteena", hän sanoo.

Kaupan alan esimiesliitto edustaa 1300 jäsentä.