S-ryhmä luopuu työehtosopimuksestaan – näin kauppajätti vastaa kritiikkiin

S-ryhmä on luopumassa esimiestensä omasta työehtosopimuksesta ensi vuoden helmikuun alusta lähtien. S-ryhmä siirtyy tuolloin soveltamaan yksityisen vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

Kaupan alan esimiesliiton toiminnanjohtaja Mika Valkonen kritisoi aiemmin MT:n haastattelussa S-ryhmän toimia. Valkosen mukaan S-ryhmä oli valmistellut sopimuksesta irtautumista salassa keväästä lähtien.

Tieto muutoksesta tuli kaupan esimiesten etujärjestölle yksipuolisena ilmoituksena.

"Se tuli puskien kautta arvottomasti ja kunniattomasti. Tämä oli kovin poikkeuksellinen menettely", Valkonen moitti.

Toiminnanjohtaja ennakoi, että sopimusriita tuo mutkia matkaan kaupan alan työehtosopimusneuvotteluihin.

SOK:n työmarkkinajohtaja Nina Meincke sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että työehtosopimuksen vaihdon taustalla on monta syytä. Yksi syistä on se, että SOK:ssa ei nähty enää tarpeelliseksi omaa työantajayhdistystä, joka neuvottelisi myös työehtosopimuksia. S-ryhmässä haluttiin Meincken mukaan, että kaupan liitto neuvottelee sopimuksen.

Ratkaisun taustalla vaikutti toisaalta työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.

"Meille on tullut sanomista, ettei kaikkia esimiehiä näy töissä viikonloppuisin aukioloaikojen vapautumisen jälkeen. Emme pitäneet tasapuolisena sitä, etteivät esimiehet tee töitä viikonloppuisin", hän sanoo.

Työmarkkinajohtaja vakuuttaa, että S-ryhmän esimiehet ovat jatkossa samalla viivalla muiden esimiesten kanssa. Hän myös uskoo, että suurimpaan osaan esimiehistä työehtosopimuksen vaihto ei vaikuta mitenkään.

"Heidän palkkansa eivät tule laskemaan. Samat yleiskorotuksethan tulevat kaupan yleisen työehtosopimuksenkin kautta", hän korostaa.

Nyt S-ryhmä ilmoitti aikeistaan jo elokuussa. Meincke huomauttaa, että ilmoitus olisi voitu antaa vasta tammikuun alussakin. Elokuu valikoitui ajankohdaksi työmarkkinajohtajan mukaan siksi, että samaan aikaan kuopattavasta työnantajayhdistyksestä eroaminen edellyttää eroamista kuusi kuutta ennen kuin ero astuu voimaan.

"Tästä on ilmoitettu minun nähdäkseni hyvissä ajoin", Meincke sanoo.

Kaupan alan esimiesliiton Valkosen mukaan S-ryhmä oli valmistellut sopimuksesta irtautumista salassa keväästä lähtien. SOK:n edustajan mielestä etenkin työmarkkinapiireissä on normaalia, että jos jotain suunnitellaan, siitä ei heti kerrota julkisuuteen.

"En usko, että tämä on tullut yllätyksenä. Niistä kipukohdista, joita siellä on, on keskusteltu aiemminkin", hän kertoo.