Atrian Juha Gröhn: "Estettä vientiyhteistyölle ei ole – katsomme onko siitä hyötyä"

"Kyllä tästä joskus on puhuttu, myös edeltäjän kanssa", Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn arvioi HK Scanin toimitusjohtajan Jari Latvasen esittämää ruoka-alan yhteistä vientiyhtiötä.

Latvanen esitti keskiviikkona MTK:n valtuuskunnassa ajatuksen ruoka-alan vientiyhtiöstä, Finnfoodista.

Atrialla ja HK Scanilla on kummallakin tavoitteena saada sianlihan vienti käyntiin Kiinaan. Atrialla on jo laitoskohtainen vientilupa Nurmon teurastamolle, ja yhtiön tavoitteena on saada ensimmäiset lihakontit laivatuksi toukokuussa.

Atria ei ole toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan vielä muodostanut lopullista kantaa mahdolliseen vientiyhteistyöhön: "Ensin pitää saada tämä homma käyntiin", Gröhn viittasi ensimmäisten vientikonttien lähetyksiin toukokuussa.

"Sitten katsotaan, mikä pysyvämpi ratkaisu (paikan päällä) tarvitaan – emme ole siitä vielä varmoja."

Gröhnin mukaan Atria menee Kiinan markkinoille hieman tunnustelevalla mielellä.

"Emme me tätä (vientiyhteistyötä) pois suljeta. Kyllä se meitä kiinnostaa ja katsomme asioita avoimin silmin", Gröhn muotoilee.

"Estettä vientiyhteistyölle ei ole, katsomme pragmaattisesti, onko siitä hyötyä."

Rahakin ratkaisee. Atrialla ei ole vielä kiinteää toimistoa, vaan yhtiö katsoo, mikä lopulta on tarpeen. Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Koreassa Atria toimii paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Atria Suomi Oy kertoi tammikuussa tehneensä toimitussopimuksen ensimmäisen lihaerän viemisestä Kiinaan. Atria toimittaa kiinalaisille asiakkailleen pakastettuja sianlihatuotteita Nurmon teurastamolta noin kolmen miljoonan kilon verran vuoden 2017 aikana. Toimitus sisältää kaikkia sian ruhosta saatavia tuotteita. Ensimmäinen toimituserä asiakkaalle lähtee toukokuun alussa.

Atrian Juha Gröhn kuvaili tammikuussa neuvottelujen asiakkaan kanssa edenneen hyvin ja hän odotti tuolloin ensimmäisen mittavan toimituserän olevan lupaava alku pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Pakasteiden kuljetus Suomesta Kiinaan kestää noin 40 päivää. Jos pakastelihakontit lähtevät vappuna Suomesta, ne ennättävät Pekingiin ja Shanghaihin vasta kesäkuun puolivälissä.

HK Scanin Latvanen esittää ruoka-alan vientiyhtiötä