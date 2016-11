Raisio ja Rihko voittivat oikeudenkäynnin USA:ssa

Los Angelesin tuomioistuin hyväksyi tiistaina Raision esityksen Oat Solutions LLC:n nostaman siviilikanteen tutkimatta jättämisestä.

Oat Solutions vaati Raisiolta ja sen toimitusjohtajalta Matti Rihkolta oikeusteitse vähintään 25 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia. Euroissa summa olisi ollut noin 22,5 miljoonaa.

Ennen Oat Solutionsin USA:ssa nostamaa siviilikannetta Raisio voitti marraskuussa 2014 Suomessa pidetyn välimiesmenettelyn. Lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi marraskuussa 2015 Oat Solutionsin moitekanteen välimiesmenettelyyn liittyen.

Raisio kertoi kanteen kaatumisesta pörssitiedotteessa.

Riidassa oli kyse USA:ssa tehdystä yhteistyöstä, josta Raisio irtautui, koska piti hanketta kannattamattomana.

Oat Solutions syytti Raisiota ja Rihkoa harhaanjohtamisesta ja Rihkon saaneen henkilökohtaista etua palkitsemisjärjestelmän kautta, kun Raision pörssikurssi nousi yhteistyön loppumisen jälkeen.

Raisio on pitänyt Oat Solutionsin vaatimuksia perusteettomina. Kaikkiaan kolme eri oikeusprosessia päätyi samaan lopputulokseen.

Raisio-konserni on kansainvälinen elintarvikeyhtiö, jonka omistajina on runsaasti suomalaisia viljelijöitä. Se kertoi keskiviikkona tuloskuntoaan rasittavan se, että punnan kurssi on heikentynyt odotettavissa olevan EU-eron vuoksi.

