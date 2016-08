Stallhagen lähti vientiin historialla: hylkyolut avannut tietä muillekin tuotteille

Elintarvikeviennissä tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä, katsoo Stallhagen -panimon toimitusjohtaja Jan Wennström.

"Emme ole laskeneet, että Japanista tulee voittoa moneen vuoteen vaan alku on brändin rakentamista. Vaikka kestäisi viisi vuotta, markkina on niin iso, että tulos on sitten valtava."

Ahvenanmaan Grelsbyssä toimivan pienpanimon tuotanto on kasvanut koko tämän vuosikymmenen 30—40 prosentin vuosivauhtia.

Viime vuonna ei enää lisätty, koska tuotantokapasiteetti on katossa eli 800 000 litrassa, Wennström sanoo.

Stallhagenin viennin menestys nojaa vuonna 2010 hylystä nostettuihin olutpulloihin.

"Tarina vetoaa. Hylkyoluen makuprofiilista ovat asiantuntijat sanoneet, että olut on alunperin Belgiasta. Se oli ovenavaaja ja on kiinnostanut ostajia niin Japanissa kuin Belgiassa", Wennström kertoo.

Maustetuista oluista suosituin Suomessa on hunajaolut. Sitä samoin kuin mustikkaolutta ja tummia oluita menee vientiin hylkyoluttakin enemmän. Suunnitelmissa on myös jouluoluen lanseeraus Japaniin.

Päämarkkinat ovat Suomi ja Ruotsi. Japaniin ja Belgiaan viedään säännöllisesti. Pieniä määriä on mennyt myös Singaporeen.

Stallhagen on hyötynyt oleellisesti Food from Finland -ohjelmasta. Wennström näkee, että yhteistyötä tarvitaan silti lisää.

"Pienpanimoilla voisi olla jonkunlainen yhteisyritys vientiä varten. Esimerkiksi Belgiassa isot panimot hoitavat viennin pienten puolesta."

Finpron Food from Finland -vientiohjelma on pyörinyt näinä päivinä kaksi vuotta. Siinä on jo mukana toistasataa erikokoista elintarvikeyritystä.

Korkealuokkaisille elintarvikkeille olisi enemmän vientiä, jos maatilojen tuotanto ja viennin tarpeet kohtaisivat.

Pulaa on varsinkin luonnonmarjoista, luomukaurasta ja rukiista, joista valmistetuille elintarvikkeille olisi menekkiä.

Marja-alan yritykset, Helsingin Mylly, Pekan Leipä ja Fazer voisivat kaikki viedä tuotteitaan selvästi enemmänkin, kunhan kotimaista raaka-ainetta olisi tarjolla.

