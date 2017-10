Venäläismiljardööri vetäytymässä Pietarin kauppakeskuksen kiinteistökaupasta? Stockmannin Veijalainen: "Neuvottelemme edelleen O1 Groupin kanssa"

Stockmann on myymässä Pietarin keskustassa sijaitsevaa Nevsky Centre kauppakeskusta. Yhtiö on käynyt kiinteistökauppaneuvotteluja venäläisen kiinteistösijoitusyhtiö O1 Groupin kanssa.

Syyskuun 14. Stockmann vahvisti pörssitiedotteella yhtiön neuvottelevan kauppakeskuksen myynnistä O1 Group -sijoitusyhtiön kanssa. Päätöstä Nevsky Centren myymisestä ei ollut tuolloin tehty, eikä neuvottelujen lopputuloksesta tai mahdollisen kaupan yksityiskohdistakaan ollut varmuutta.

O1 Group kuuluu lehtitietojen mukaan Venäjän merkittävimpiin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Sen pääomistajiin kuuluu venäläinen miljardööri, tohtori Boris Mints. O1 Group toimii Kyprokselta ja omistaa useita kiinteistöjä, muun muassa 15 toimistotaloa Moskovassa.

Talouslehti Forbesin miljardöörilistalla Boris Mintsin omaisuuden arvo on 1,43 miljardia dollaria.

"Mitään kauppaa ei synny, siksi haastattelukaan ei ole ajankohtainen", välitti tohtori Mintsin edustaja vastauksen MT:n haastattelupyyntöön Nevsky Centren kiinteistökaupan tilanteesta.

Tohtori Mints osallistuu marraskuussa puhujana Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin Russian Enigma -juhlaseminaariin. Konferenssi käsittelee Venäjän taloussuhteita Itämeren alueella.

Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen vakuuttaa Stockmannin edelleen neuvottelevan O1 Groupin kanssa:

"Meillä ei ole uutta lisättävää siihen tiedotteeseen, jonka lähetimme (Stockmann neuvottelee Nevsky Centre -kauppakeskuksen myynnistä)", Veijalainen puolestaan totesi MT:lle.

"Neuvottelut ovat yhä menossa eteenpäin", hän jatkoi.

Stockmann on vetäytynyt tavaratalokaupasta Venäjällä ja Nevsky Centren kiinteistö on yhtiön viimeinen jalansija Venäjällä. Tavaratalokiinteistö on kokonaan vuokrattuna, mikä helpottanee kiinteistökauppaa. Stockmann myi Venäjän tavarataloliiketoiminnan Reviva Holdings -yhtiölle vuoden 2016 alussa.

Nevsky Centren kirjanpitoarvo Stockmannin taseessa on 181 miljoonaa euroa.

Lauri Veijalainen ei avaa neuvotteluja kiinteistön hinnan osalta. RBC-talouslehden aiemmin julkaistun artikkelin ja sen lähteiden mukaan neuvotteluissa käsitellyn kauppasumman olleen 174–181 miljoonaa euroa.

Viimeiset vuodet Venäjän tavaratalobisneksessä olivat Stockmannille raskaasti tappiollisia. MT:n haastattelussa tammikuun lopulla Veijalainen kertoi Stockmannin menettäneen Venäjällä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Tappion määrä ei ollut hänen mukaansa hyväksyttävissä.