Luken kenttätyöntekijä löysi loukkaantuneen pantasuden Nurmeksesta – poliisi epäilee salametsästystä

Poliisi tutkii törkeää metsästysrikosta Pohjois-Karjalassa, Nurmeksen Mujejärven alueella. Poliisin tiedotteen mukaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) petotutkimusta tehnyt kenttätyöntekijä teki maanantaina 6.3.2017 aamupäivällä havainnon Nurmeksessa Mujejärven lounaispuolella Kypäräjärven maastossa olleesta sudesta. Susi oli pahoin loukkaantunut eikä pystynyt lainkaan liikkumaan.

Susi toimitettiin eläinlääkärin arvioitavaksi ja eläinlääkärin päätöksellä susi lopetettiin. Sudessa todettiin jälkiä, jotka viittaavat selkeästi siihen, että sutta oli ammuttu. Kyseessä oli Luonnonvarakeskuksen pannoittama susi.

Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan nimikkeellä törkeä metsästysrikos. Esitutkinnassa tulleiden tietojen mukaan susi on liikkunut 24.2.–6.3.2017 välisenä aikana Nurmeksessa Mujejärven lounaispuolella Kypäräjärven–Venetjärven–Leväjärven välisellä alueella. Esitutkinnassa pyritään selvittämään missä ja milloin suden ampuminen on tapahtunut.

Poliisi pyytää kaikkia tapaukseen liittyviä havaintoja. Havainnot voi ilmoittaa poliisipäivystykseen numeroon 029 541 5320 tai tapauksen tutkijalle 029 545 5694. Alueen länsipuolella kulkee moottorikelkkareitti ja muun muassa moottorikelkoilla liikkuneet henkilöt ovat voineet tehdä havaintoja tapaukseen liittyen.

Edellinen törkeä metsästysrikosepäily tapahtui 25.11.2016 Nurmeksessa Salmenkylässä. Tapaus on edelleen esitutkinnassa.

Nurmeksen pohjoisosissa on tehty suden kannanhoidollista metsästystä tammikuun 2017 aikana. Kannanhoidollinen metsästys on päättynyt jo tuolloin tammikuussa.

