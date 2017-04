MT:n riistakamera tällä viikolla: Kiistaa ruokintapaikalla

Maaseudun Tulevaisuuden riistakamera on taltioinut tällä viikolla peuroja ja supikoiria. Yksi peuroista kunnostautuu ruokintapaikan omimisessa.

Kamera on sijoitettu ruokintapaikan viereen. Vajaan hehtaarin pellolle on kylvetty riistasiemensekoitusta, joka sisältää muun muassa naurista, rehukaalia, sinimailasta ja sokerijuurikasta. Pellolla on ollut ruokintapaikka jo vuosien ajan.

