Kirja-arvio: Yllättävä aivoverenvuoto suisti sarjakuvataiteilijan elämän uomastaan – omakohtainen teos kuvaa sykähdyttävästi suurta pelkoa

Tiitu Takalon kuvitukset konkretisoivat pelottavaa sairastumista osuvasti.

Joulukuisena yönä Tiitu Takalo havahtuu järkyttävään päänsärkyyn. Särkylääke ei auta, vaan pian hän oksentaa sängylleen. Ambulanssi kutsutaan paikalleen, ja sairaalassa aletaan selvittää, mikä on vialla.

Aivoverenvuodon osuminen omalle kohdalle on järkytys, johon ei voi etukäteen valmistautua. Kun ensijärkytys ja leikkaus ovat takana, on aika yrittää käsitellä asiaa ja siirtyä kuntoutusvaiheeseen. Tavalliseen arkeen palaamista vaikeuttavat kuitenkin pelot ja väsymys, jonka paino hartioilla estää töihin tarttumisen.

Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalon omakohtainen Memento mori -sarjakuva kertoo sykähdyttävän tarinan yllättävästä sairastumisesta, elämästä, kuolemasta, selviämisestä ja toipumisesta.

Tamperelainen Takalo on palkittu Sarjakuva-Finlandialla sekä Puupäähatulla, ja Memento mori on sarjakuvakentän ehdoton helmi. Yllättävä sairastuminen on asia, joka nousee aika ajoin varmasti lähes jokaisen mieleen. Vakavan asian käsittely sarjakuvan keinoin on tehokasta ja syvästi sykähdyttävää.

Takalon taiteellinen ote on puhuttelevaa. Punaisena sykkivät suonet ja omille teille purskahtava veri kuvittavat erinomaisesti kauhistuttavaa sairautta. Välillä värit katoavat kokonaan ja ruudut täyttyvät tyhjyydestä. Kuvissa on käytetty tehokeinona myös toisteisuutta, mikä luo uskottavaa tunnelmaa sairaala-arjesta, jossa päivät kuluvat kotiinpaluuta odottaen.

Eräs sarjakuvan tärkeistä teemoista on myös oikeanlaisen hoidon ja kuntoutuksen saaminen. Sairaus ei suinkaan ole taltutettu heti sillä hetkellä, kun sairaalan ovet sulkeutuvat potilaan takana. Uuteen, hitaampaan elämään täytyy totutella. Jossain kohtaa on myös pohdittava, eteneekö toipuminen liian hitaasti. Mikä voisi auttaa normaaliin arkeen palaamisessa?

Henkilökohtaista taakkaa lisäävät vielä epävarmuus omasta kyvystä palata työn pariin sekä muiden ihmisten järkyttyneet kysymykset.

Memento mori on eheä teos, joka pureutuu elämän vaikeimpiin ja kipeimpiin kysymyksiin. Se on ensiluokkainen sarjakuva, jonka ääressä lukija herkistyy, pelkää ja löytää lopulta toivonkipinän.

Tiitu Takalo: Memento mori. 228 sivua. WSOY.