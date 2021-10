Ylivieska pysyy kotipesänä – urheilun tv-tuotantojen erikoisosaaja tähtää etätuotantomallillaan kansainvälisille markkinoille

Suora Broadcast toimi aidon monipaikkaisesti jo ennen koronaa, minkä ansiosta se on myös saavuttanut hiilineutraaliuden kaikessa toiminnassaan.

Esko Keski-Vähälä

Johanna ja Juha Koskelan kotitoimiston seinät kertovat, että ravien kuvaamisesta kaikki alkoi. Ketterä etätuotannon malli on sittemmin siirretty jääkiekkoon ja muihin urheilulajeihin sekä korona-aikana myös kaikenlaisten etätapahtumien suoraan lähettämiseen.

Ylivieskalainen perheyritys Suora Broadcast on kasvanut pohjoiseurooppalaisittain merkittäväksi televisiotuotantoyhtiöksi urheilun saralla.

Pienestä aloittaneen yrityksen vahvuuksia ovat olleet koko sen 15 vuoden toiminta-ajan innovatiivisuus ja rohkeus kokeilla erilaisia asioita. Streamteam -nimellä aloittanut yritys on siis ollut ketterä jo ennen kuin siitä tuli liiketoiminnan muotisanastoa.

”Tekninen edelläkävijyys tarkoittaa sitä, että pystymme ajattelemaan asiakkaan parasta, millä hän saa myyntiä. Silloin onnistumme sekä me että asiakas”, arvioi toimitusjohtaja Johanna Koskela.

Elokuussa nimensä Suora Broadcastiksi muuttanut yritys kehitti urheilun televisiointiin ensimmäisenä maailmassa etätuotantomallin.

Se syntyi työn ohessa. Raveja järjestetään ympäri Suomea lähes vuoden jokaisena päivänä. Lähdöt voi seurata suorana tai arkistosta Veikkauksen TotoTV-palvelusta.

Yrityskappojen kautta mukaan tulivat myös jääkiekko ja myöhemmin kansainväliset jääkiekkosarjat.

”Ne ovat Suomessa valtalajit, joissa on varaa tehdä laadukasta tv-tuotantoa. Niissä on myös suurimmat katsojamäärät”, Koskela toteaa.

”Paikalle menee vain kevyt ajoneuvo ja miehitetyt kamerat sen mukaan, monellako kameralla asiakas toivoo kuvattavan.”

Autosta tehdään lähetyksen kytkennät ja kuva siirtyy Helsingin Pasilaan. Isoon Pajaan rakennettiin kolme vuotta sitten tuotantokeskus, josta henkilökunta ohjaa tuotantoja.

Yritys on mukana myös olympialaisten sekä muiden isojen urheilutapahtumien tuotannoissa.

Kustannusten karsimisen lisäksi etämalli säästää työaikaa. Edelleen tv-tuotantojen haaste on, että työt painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin – olit sitten työssä kuvaajana tai studiossa teknisissä tehtävissä.

Osaavan henkilökunnan saaminen onkin jatkuva pulma, sillä työ on usein hyvin itsenäistä ja ongelmanratkaisukykyä tarvitaan.

”Koulutuspaikkoja on vähennetty alalla paljon. Sitä kipuillaan ihan viikoittain”, Koskela sanoo.

Suora Broadcast

Suora Broadcast Oy perustettiin vuonna 2006.

Se toimi Streamteam Nordicin nimellä tämän vuoden elokuuhun asti.

Perheyhtiön omistavat Juha ja Johanna Koskela Ylivieskasta.

Yritys työllisti viime vuonna 47 henkilöä, tämän vuoden lopulla määrä noussee 50:en.

Yksittäisiä tuotantoja tänä vuonna yli 2 000; kiireisimpinä päivinä niissä työskentelee kerrallaan parisataa ihmistä.

Yhtiö on kasvanut tasaisesti ja osti vuonna 2016 kilpailijan Tuotantoyhtiö Wernen.

Vuonna 2019 yhtiö teki liikevaihdon ennätyksen liki 10,5 miljoonaa, mutta koronavuonna 2020 siitä jäätiin 17 prosenttia.

Televisiotuotannot hoidetaan Helsingin Pasilasta, minkä lisäksi yrittäjillä on kotitoimisto Ylivieskassa ja Oulunsalossa on pieni toimisto.

Tuotantokalustolle on vuokratiloja eri puolilla Suomea.

Oma toimitaloon Pasilaan päästään muuttamaan ensi vuoden syksyllä.

Suora Broadcastin toiminta on muuttunut alun striimauspalvelusta tv-tekniseksi tuotannoksi.

Koronavuosi vei urheilutapahtumista yleisön ja heilautti myös Suoran toimintaa merkittävästi.

Toisaalta urheilun rinnalle tuli etätapahtumien tuotantopalveluja kuten erilaisia yritysten ja tuotteiden esittelyjä ja koulutuksia.

”Olemme kasvaneet Suomessa niin suuriksi kuin pystymme. Meillä on hyvä tuote: laadukas kuva ja etätoiminnan malli. Niinpä meidät on huomattu Keski-Euroopassakin”, Koskela kertoo.

Tähtäimenä on avata toimisto Tukholmaan. Se edellyttää, että yhtiö voittaa kotimaan ulkopuolelta korkeatasoisia tuotantoja kilpailutusten kautta.

Parin vuoden välein käytäviä kilpailutuksia on käynnissä nytkin, siksi on tällä hetkellä on hyvä aika osallistua avoinna oleviin.

Esko Keski-Vähälä

Koskeloiden yritys pyrkii nyt kilpailutusten kautta eurooppalaisille urheilutuotantojen markkinoille.

Yksi asia on kuitenkin selvää. Koti on ja pysyy Ylivieskassa tilalla, joka on Johannan kotipaikka.

”Kaikki tukiverkostot ovat täällä”, Johanna Koskela painottaa.

Perheessä on kolme lasta, joista kaksi kouluikäistä ja yksi päiväkoti-ikäinen. Yrittäjyyden rinnalla harjoitetaan metsätaloutta.

Vaikka siis vanhemmat sukkuloivat jatkossa pääkaupunkiseudun lisäksi useammin myös ulkomailla työasioissa, matkapäivät pyritään suunnittelemaan tarkasti. Yrittäjät pyrkivät siihen, että aina on jompikumpi tekemässä töitä kotoa.

”Melkoista kalenterointiahan tämä arki on. Mutta korona-aika myös helpotti tilannetta. Helsingissä aiemmin aina odotettiin, että tullaan sinne paikan päälle. Sitten hekin oppivat verkkopalavereihin.”

Suora Broadcastin väelle monipaikkaisuus on ollut alusta asti osa toimintaa.

”Se on meillä ihan normaalia. Meillä ei ole ennenkään ollut yhtään palaveria, ettei joku olisi autossa tai joku vasta herännyt illan tuotannon jäljiltä.”

Esko Keski-Vähälä

Perheyritys kehittyy vain, jos myös sen omistajat itse muuttuvat. Juha Koskela aloitti toimitusjohtajana, väliin tehtävää hoiti ulkopuolinen ja nyt johtaminen on Johanna Koskelan työ puolison keskittyessä kehityshankkeisiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

Etätuotannosta seurasi kustannussäästöjen lisäksi huomaamatta myös toinen hyöty: hiilineutraalius.

Suora Broadcast lasketutti kaiken toimintansa päästöt eli hiilikuorman, joka syntyy suorista ja epäsuorista päästöistä kuten sähkö, lämpö, polttoaineet ja työmatkustus.

Päästöjen korvaamiseksi maksetaan kompensaatiota, joka kohdistuu ilmastosertifioituihin kohteisiin kuten metsityshankkeisiin Etiopiassa ja Ugandassa.

Työtä on tehty vuodesta 2018. Tänä vuonna koko yrityksen toiminta on jo hiilineutraalia, vaikka tuotantoja on yli 2 000.

Suora Broadcast on hiilineutraalista tuotannosta ehdolla kansainvälisen urheilualan yhteistyöryhmän

SVG:n vuotuisessa gaalassa torstaina 28. lokakuuta urheilun tv-kuvaamisen palkinnon saajaksi.

”Tavoitteena on, että kompensoitava summa pienenee vuosi vuodelta. Jos hankitaan uutta ajokalustoa, ne toimivat joko biokaasulla tai sähköllä. Nykyisissä diesel-autoissa käytämme biodieseliä”, Johanna Koskela kertoo.

Uusi toimitalo on rakenteilla Helsingin Vallilaan konepajan alueelle.

”Tarvitsemme uudenlaiset tuotantotilat, sillä toimimme tällä hetkellä kahdessa eri osoitteessa Pasilassa, eikä vapaata studiotilaa tahdo löytyä.”

Palvelinsali sekä studiotilat vievät sekä sähköä että kaukokylmää.

”On helpompi rakentaa meidän tarpeisiimme uudet tilat kuin muokata vanhoja”, Koskela sanoo.

”Kun koko rakennus tehdään hiilineutraaleiden standardien mukaan, voidaan palvelimista vapautuvalla lämmöllä lämmittää muita lähistön taloja”, hän summaa.

SuoraBroadcast

Monipaikkaisuus on ollut Suora Boradcastissa osa työtä kaiken aikaa. Osaavan henkilökunnan saaminen on jatkuva pulma, sillä työ on usein hyvin itsenäistä ja siinä tarvitaan ongelmanratkaisukykyä.

15 vuoden perheyrittäjyyttä kuvaa Johanna Koskela termein ”jokainen päivä on erilainen”.

Hän arvelee tärkeimmän opin yrittäjyydessä olleen, että luottamus omaan työhön on kasvanut. Vaikeiden tilanteiden kohdalla ei säikähdä, vaan tietää, että niistä selvitään.

”Itselleni on ollut myös tärkeää olla talous- ja henkilöstöhallinnon töissä muualla. On saanut arvokasta näkemystä, jota hyödyntää.”

Koskeloiden yrittäjyys alkoi kommandiittiyhtiöstä ja muuttui osakeyhtiöksi, jossa Juha Koskela oli pitkään toimitusjohtaja. Kun Tuotantoyhtiö Werne ostettiin kuutisen vuotta sitten, myös Johanna siirtyi täyspäiväiseksi yrittäjäksi.

Vuosi sitten työnjakoa rukattiin: Johanna otti talousjohtajan töiden sijaan hoitoonsa toimitusjohtajan tehtävät.

”Kehitysjohtajana Juha pystyy antamaan asiakkaille tarpeellista lisäarvoa, sillä siinä ovat hänen vahvuutensa. Hän on aina ollut meistä se ideoija ja kehittäjä, etenpäin viejä”, puoliso luonnehtii.

”Nyt mennään tällä. Halu muuttua ja kasvaa on yrittämisessä tärkeä. Jos pysyy paikallaan, olisi sama lopettaa.”

Esko Keski-Vähälä

Lasten arjen lisäksi metsätalous pitää Johanna ja Juha Koskelaa vankasti Ylivieskassa.