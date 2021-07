Suomeen tulee pian 3000 thaimaalaista marjanpoimijaa – Thaimaan viranomaiset: "Poimijoiden tulisi saada koronarokote ennen matkaa"

Pekka Fali

Eniten Suomessa myydään mustikkaa.

Suomeen on tänä kesänä tulossa 3000 thaimaalaista marjanpoimijaa. Suurin osa heistä työskentelee Suomessa 80–90 päivää.

Thaimaan viranomaisten päätöksenteko venyi tänäkin vuonna pitkään, mutta päätös saatiin kuitenkin aiemmin kuin viime vuonna.

"Tänä vuonna marjanpoimijoiden viisumihakemukset saadaan käsiteltyä aiemmin kuin viime vuonna, ja poimijat pääsevät Suomeen aikataulun mukaisesti. Edustusto on juhannusviikosta lähtien käsitellyt poimijoiden viisumihakemuksia ja ne saataneen kaikki käsiteltyä tämän viikon loppuun mennessä", Johanna Manni Suomen Bangkokin suurlähetystöstä kertoo.

Molemmissa maissa poimijoita odottaa testaus ja karanteeni. Myös Thaimaahan palatessaan he joutuvat 14 vuorokauden karanteeniin. Thaimaan viranomaiset ovat esittäneet myös, että poimijoiden tulisi saada koronarokote ennen lähtöään.

"Tämä toivottavasti toteutuu Thaimaassa ja poimijat saavat rokotukset ennen Suomeen lähtöään", Manni lisää.

Poimijat matkustavat normaaleilla Finnairin reittilennoilla, eikä erillisiä tilauslentoja ole heitä varten sovittu.

Marja Bothnia Berriesin Amanda Gustafssonin mukaan tänä vuonna thaimaalaisten marjanpoimijoiden saapuminen Suomeen on mennyt selkeästi sujuvammin kuin viime vuonna.

"Korona on jo tuttu, ja vaatimukset testien suhteen selvillä jo huhtikuussa. Tämä on tänä vuonna hoidettu hyvissä ajoin."

Marja Bothnia Berries ostaa 90 prosenttia marjoistaan ulkomaalaisilta, joten thaimaalaisten saapuminen Suomeen on välttämätöntä. Yritys odottaa heitä Suomeen noin viikon päästä.

10 prosentin suomalaisosuus koostuu lähinnä eläkeläispoimijoista, ja on vähenemään päin joka vuosi.

Marjanostopisteitä Marja Bothnia Berriesille on tulossa tänä vuonna noin 25. Niistä pohjoisin on Oulussa. Suurin osa on Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Eniten poimitaan mustikkaa ja puolukkaa, ja seuraavaksi lakkaa.

"Pidetään peukkuja, että hyvältä näyttävä sato todella on hyvä", Gustafsson sanoo.