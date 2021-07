Lady-koira haluaa osuutensa Lulu-vuohen maidosta – Katso video apajille tunkevasta koirasta!

Mimmin tallilla Kauhajoella järjestetään maatilavierailuja sopimuksen mukaan ympäri vuoden, riippuen miten tilan töiltä ehditään ottamaan vieraita vastaan. Pääasiallinen toimeentulo tulee kuitenkin kotisiivouksista ja langan kehräyksillä.

Hakamaa kertoo kiertävänsä tilaa vieraiden kanssa. Häneltä saa kysellä kierroksen aikana eläinten hoidosta.

"Vieraat pääsevät kokeilemaan vuohen lypsämistä, mikäli sattuu olemaan sopivasti lypsyaika", tilan pitäjä Mirva Hakamaa kertoo.

"Lulu-vuohi tulee kyllä reippaasti lypsylle vaikka olisi vieraitakin." Hakamaa kertoo, että toisilla lypsäminen onnistuu, toiset eivät taas huomaa millään, miten maidon saa ulos.

Videolla esiintyvä Lady-koira, cavalierkingcharlesspaniel, on Hakamaan mukaan kaikkien kaveri. Se tulee yleensä aina apajille kun on lypsyaika. "Työhousujen kangas on polvien kohdasta kovin kulunut, kun Lady tulee aina kuopimaan niitä, huomauttaakseen että hänkin haluaa maidosta osuutensa."

Keväällä tilalla käy päiväkodeista lapsia ja Hakamaa kertoo, että Lady tulee niiden kanssa hyvin toimeen. Sen voi ottaa mukaan melkein mihin vain, eikä liikkumisessa ole mitään ongelmaa, Hakamaa sanoo.

Lady pitää myös viiriäisistä. "Se voisi viettää koko päivän viiriäisiä seuraillen", Hakamaa kertoo.

Vuohenmaito käytetään omassa taloudessa maitona. Hakamaa valmistaa siitä itse myös juustoja. "Jäätelöäkin olen siitä tehnyt."

"Olen saanut tosi monet ennakkoluulot häivytettyä vuohenmaidon maun suhteen. Itse vuohenmaito ei maistu samalta kuin kypsytetty vuohenjuusto"

"Kypsytetty juusto on kovin voimakkaan makuista, melkein kuin itse pukkia nuoleskelisi", Hakamaa kuvailee.

"Meillä on satakunta lammasta, mustia aberdeen angus-emolehmiä on parikymmentä ja niillä on parikymmentä vasikkaa, lintuja montaa eri rotua, esimerkiksi suomalaista tyrnävän kantaa olevaa maatiaiskanaa, silkkikanoja, kääpiökotsia, noin 50 linnun viiriäisparvi, muutama ankka, hanhirouva joka kaipaa puolisoa, seitsemän kania, kolme marsua, kilpikonna, kolme hevosta, 15 vuohta, kaksi koiraa ja kissa", luettelee Hakamaa. Toinen tilan koirista paimentaa vuohia. Se kyllä Hakamaan mukaan huomauttaa, jos joku on väärässä paikassa.

