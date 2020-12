Maastoautoilun ikoni kahlaa perille vaikka lähes metrin syvyisessä purossa

Jarmo Palokallio

Uusi Defender on hyvä ajettava ja etenemiskykyinen sekä maantiellä että maastossa.

Land Roverin täysin uudistunut Defender tekee vaikutuksen. Auto tuntuu mainostekstin mukaisesti pysäyttämättömältä, kykenevältä ja kestävältä.

Defender on noin 70 vuoden historialla eittämättä yksi automaailman ikoneista. Se on tuttu uutiskuvista, joissa autot ja ihmiset on ajettu äärimmäisiin olosuhteisiin.

Uudistunut Defender on tuotu tähän päivään. Etenemis­ominaisuuksien ja kestävyyden lisäksi mukaan on napattu nykytekniikka.

Koeajon myönteisiin yllätyksiin kuului auton hyvä ajettavuus. Kokoonsa nähden De­fender on jopa ketterä tai ainakin hyvin hallittavissa.

Defender on ylivoimaisimmillaan maastossa ja kelirikon runtelemilla väylillä. Sen kahluusyvyys on 90 senttiä.

Auto on yllättävän mukavan oloinen menijä myös maantieajossa. Kokoa autossa on kuitenkin sen verran, että kaupunkien ruuhkaisille kujille ja parkkihallien ahtaisiin ruutuihin sillä ei halua lähteä, vaikka apuna ovat nykyaikaiset varoitus- ja kamerajärjestelmät.

Matka-ajossa auton äänieristys vaikutti selvästi paremmalta kuin monissa tavallisissa henkilöautoissa. Maastoautomaiset murinat loistivat poissaolollaan.

Miinusta tulee hinnasta. Tiluksiaan tarkastavalle metsänomistajalle on tarjolla edullisempiakin vaihtoehtoja.

Defenderin tuotanto alkoi Land Rover -nimellä sotien jälkeen vuonna 1948. Defender-nimellä autoja tehtiin vuodesta 1983.

Vuonna 2016 malli putosi pois valikoimista. Tänä vuonna Defender palasi myyntiin täysin uudistettuna. Vain takalamppujen pyöreissä muodoissa on vihjauksia vanhasta.

Land Rover on kerännyt kiitosta uusien autojensa muotoilulla. Defenderin kohdalla auton koko ja korkeus ovat olleet selviä haasteita.

Lopputulos on reunaehtoihin nähden onnistunut.

Auton lyhytakselinen versio on kolmiovinen. Pitkäakselisella viisiovisella versiolla on pituutta yli viisi metriä varapyöräkotelon kanssa.

Auto on rakennettu täysalumiiniseen koriin ja rankkaa käyttöä varten. Perusmallin erillisjousitus on kierrejousien varassa. Sen vaihtoehtona on ilmajousitus.

Säädettävällä jousituksella maavara vaihtuu 218 millimetristä 361 millimetriin.

Konepellin alta löytyy kaksilitrainen bensakone kolmena tehoversiona tai kolmelitrainen kuusipyttyinen diesel. Valikoimaa täydentää ladattava hybridiversio.

Auton hinta on 87 400 eurosta alkaen lyhyellä korilla ja dieselkoneella. Useimmilla malleilla hinnat alkavat kuitenkin yli 100 000 eurosta.

Auton ominaisuuksista kertoo, että keulalta löytyvä vinssi ja korinvetosilmukat on suunniteltu 18 tonnin kuormia varten. Vetokykyä autolla on 3 500 kiloa.

Kattokuormaa auto kantaa mallista riippuen 80 tai 168 kiloa. Pysäköitynä katto kestää 300 kiloa, eli sinne voi pystyttää auton mainoksista tutun kattoteltan.

Katon käyttöä helpottavat auton kylkeen saatavat tikkaat.