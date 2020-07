Saariston satamissa lähes kaikkien veneiden perälipuissa Suomen värit

Juhani Roiha

Maarianhaminan länsisatama tarjosi suojaa vierasveneille viime viikon alun kovassa tuulessa.

Maarianhaminan itä- ja länsisatamassa on kesän huippusesongin alkaessa hyvin tilaa laituripaikoissa. Viikko sitten maanantaina satamat tarjosivat suojaa ja palveluita myrskyltä suojaan ja Ahvenanmaalle purjehtineille.

Peräliput olivat lähes yksinomaan Suomen lippuja. Ruotsalaisveneilijät ovat koronan vuoksi lähes tyystin poissa vierailijoiden joukosta.

"Yksittäisiä veneitä on ollut Saksasta ja Baltian maista", kertoo Maarianhaminassa nykyisin asuva purjehtija Juhani Roiha. MT:lle Maarianhaminan vierasvene laitureilta kuvat ottanut Roiha havainnoi säännöllisesti Maarianhaminan satamissa vierailevia pursia.

Suomen liput liehuivat kovassa tuulessa pursien perässä myös viikko sitten. Neljä ulkomaalaista venevierasta olivat Saksasta, Ruotsista, Liettuasta ja Latviasta.

"Sanotaan, että (Manner-)Suomesta tulleita veneturisteja on enemmän kuin viime vuonna, mutta Ruotsista saapuvat veneet puuttuvat tai niitä on ollut vain yksittäisiä", kertoo Ahvenanmaata markkinoivan Visit Ålandin projekti- ja myyntipäällikkö Niko Micklin.

Tavallisesti ruotsalaisia venevieraita käy Ahvenanmaalla runsaasti. Suomalaisveneiden kasvanutkaan määrä ei Micklinin mukaan korvaa puutuvia ruotsalaispursia.

Syynä vierasveneiden puuttumiseen on tietysti korona ja matkustussuositukset ja -rajoitukset ulkomailta. Schengen-maista voi veneellä tulla Suomeen Ruotsissakin, mutta vapaaehtoinen kahden viikon karanteeni käytännössä ehkäisee vierailut.

Tilanne on sama myös esimerkiksi Naantalin ja Nauvon vierasvenesatamissa Saaristomerellä ja Varsinais-Suomessa.

Naantalin vierasvenesatama avasi kautensa vapusta, jolloin sataman ravintola oli kiinni ja saunassa henkilömäärän rajoituksia. Kesäkuussa tilanne tälläkin kaudella normalisoitui ja lämpimät säät toivat asiakkaita kesäkaupungin vierasvenesatamaan ja rantojen terasseille.

Ero viime kesään verrattuna on kuitenkin selvä, kertoo vierasvenesataman yrittäjä Miska Pekkola:

"Muutamia virolaisveneitä lukuun ottamatta ei ole ollut yhtään ulkomailta tulleita veneitä, kun niitä normaalisti on satoja."

Toinenkin havainto satamayrittäjällä on: iäkkäämmät veneilijät puuttuvat vierailijoista verrattuna viime kauteen. Riski-ikäiset, yli 70-vuotiaat lienevät jääneet vierailijoiden joukosta koronan ja kaupungin läheisyyden vuoksi. Tavallisesti iäkkäämpiä veneilijöitä on Naantalissa vieraillut arkipäivisin, kun tilaa on viikonloppuja enemmän.

Naantalin vierasvenesatama tunnetaan idyllisestä sijainnista vanhan kaupungin sykkivässä sydämessä. Vierasvenesataman verkkosivuilla Naantalia kuvataan "Suomen ainoana kaupunki, jossa todella tuntee olevansa kuin jossain välimeren rantakaupungissa".

Vierasvenesatamassa on 150 venepaikkaa. Pekkola kertoo myös, kuinka todella suuret moottoriveneet ovat tänä kesänä Naantalin vierasvenesatamassa.

"Nytkin laiturissa ovat 80- ja 72-jalkaiset veneet."

Naantali valittiin pari vuotta sitten vuoden vierasvenesatamaksi Suomessa.

Nauvon vierasvenesatama uusi laiturinsa kuluvaksi purjehduskaudeksi. Haastattelupäivänä sataman noin 140 laituripaikkaa olivat satamaa hoitavan Kasper Vienanlinnan mukaan lähes täynnä.

"Enemmän on porukkaa käynyt kuin viime vuonna."

Johtuuko suosio uusista laitureista vai koronasta, on vaikea sanoa. Viime viikolla veneilijät hakeutuivat myrskyltä suojaan. Enimmillään satamaan on mahdutettu 150–160 venettä. Yöpyminen sähköineen ja saunoineen maksaa 30 euroa, kylkipaikat veneen pituuden mukaan. Satamamaksu on sama myös Naantalissa.

Visit Åland sijoitti markkinointirahan suomalaismatkailijoihin

Ahvenanmaata matkailijoille markkinoivan Visit Ålandin mainokset ovat olleet näkyvästi esillä niin katukuvassa, bussien ja ratikoiden mainostauluilla, sosiaalisessa mediassa kuin Manner-Suomen lehdissäkin.

"Panostimme suurimman osan markkinoinnistamme Manner-Suomeen ja kesäkauteen", kertoo kampanjasta Visit Ålandin projekti- ja myyntipäällikkö Niko Micklin.

Ahvenanmaa elää eritoten kesäkaudella matkailusta.

Matkailijoista on Micklinin arvion mukaan tullut noin 45 prosenttia Ruotsista – ja nyt ruotsalaisvieraat ovat poissa. Syynä on korona ja siihen liittyvät matkustusrajoitteet.

Kesän huippusesonki on vasta kuitenkin aluillaan. Micklin kertoo maakunnassa olevan vähän huolta syyskaudesta.

Seuraava isompi tapahtuma Ahvenanmaalla on sadonkorjuujuhla syyskuun kolmantena viikonloppuna. Tapahtuma on vielä suunnitelmavaiheessa.

Heinäkuuksi suunniteltu nopeiden veneiden Poker Run -kisa Maarianhaminassa on peruttu. Poker Run Hanko elokuussa on yhä kalenterissa.

Juhani Roiha

Ruotsalaisveneitä on Ahvenanmaalla vieraillut vain yksittäisiä tällä purjehduskaudella. Kuva on Maarianhaminan länsisatamasta.