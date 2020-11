Lehtimäellä sairastunut koronaan jo noin prosentti kaikista asukkaista: ilmaantuvuusluku 1200

Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella on todettu keskiviikon jälkeen 11 uutta covid-19-tartuntaa. "Alueen koronatilanne on muuttunut entistä huolestuttavampaan suuntaan", peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas sanoo.

Antti Kantola

Alajärvellä on siirrytty pandemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Kuvassa on Alajärven terveyskeskuksen sisäänkäynti.

Tilanne on pahin Lehtimäellä, joka on osa Alajärveä. Lehtimäen tartuntaryppääseen liittyy 23 positiivista tartuntaa.

Seitsemän viime vuorokauden koronailmaantuvuusluku on Lehtimäellä 1 200 ja koko Alajärvellä 242. Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka paljon uusia koronatapauksia olisi sataatuhatta asukasta kohti.

Lehtimäen asukkaista jo noin prosentti on sairastunut koronaan.

Viimeksi kuluneen viikon aikana Järvi-Pohjanmaalla otetuista koronatesteistä 12 prosenttia on osoittautunut positiiviseksi.

Koronan tartuntalähteet ovat hyvin tiedossa, peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas kertoo. Uudet tartunnat liittyvät aiempaan tunnettuun tartuntaketjuun.

Tartunnan saaneet on asetettu eristyksiin. Altistuneita on tähän mennessä kartoitettu Järvi-Pohjanmaalla noin 150, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Altistuneissa on paljon ikäihmisiä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Altistuneiden jäljitystyö on edelleen kesken.

Alajärven lisäksi Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Lappajärvi ja Vimpeli.

Lehtimäki liittyi osaksi Alajärveä vuonna 2009, jolloin Lehtimäen asukasluku oli noin 1 800.