Katso listalta oman kuntasi koronatilanne – väkilukuun suhteutettuna ilmaantuvuus on nyt suurinta Rautalammilla, Alajärvellä, Soinissa, Vantaalla ja Helsingissä

Koronavirus leviää nyt kovaa vauhtia koko Suomessa ja vain neljä sairaanhoitopiiriä on enää perustasolla.

Koronalistassa ovat mukana kunnat, joissa on ollut vähintään viisi tartuntaa koko koronapandemian aikana.

Koronavirustilanne pahenee tällä hetkellä nopeasti koko Suomessa. Uusia koronatapauksia tulee nyt eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Oulussa ja Lahdessa.

Suurin ilmaantuvuus eli väestöön suhteutettu tapausten kasvu viimeisten kahden viikon aikana on Rautalammilla, Alajärvellä, Soinissa, Vantaalla ja Helsingissä. Rautalammin luku on noussut viime viikon 1 025:sta 1 410:saan, kun se on esimerkiksi Helsingissä 273.

Tautitapauksia on kaikkiaan ilmoitettu eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Oulussa.

Taudin leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen Kymenlaakson ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Perustasolla ovat enää Itä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Lappi, ja loput ovat siinä välissä eli kiihtymisvaiheessa.

