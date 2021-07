Rehn: Korkojen nousu ei ole vielä nurkan takana eikä edes horisontissa, mutta siihen kannattaa silti varautua

Rehnin mukaan ensimmäinen askel on lainaosto-ohjelman purkaminen, ja vasta sen jälkeen vuorossa on ohjauskorkojen nostaminen.

Pääjohtaja Olli Rehn. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Euroopan keskuspankin uusi strategia tarkoittaa, että EKP pitää ohjauskorkonsa matalina vielä sangen pitkään, kunnes talous on kestävällä tavalla vahvistumassa, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

EKP on sanonut aikovansa myös jatkaa talouden elvyttämistä lainoja ostamalla ainakin ensi vuoden maaliskuun loppuun ja niin kauan, kunnes keskuspankin neuvosto arvioi koronapandemian kriisivaiheen päättyneen.

Asuntolainaa lyhentävälle tai sellaista harkitsevalle EKP:n esittelemä uusi strategia ei siten tuo suurta muutosta, Rehn sanoi.

"Vaikka tällä hetkellä korot ovat alhaalla ja korkojen nousu ei ole ihan nurkan takana eikä ehkä häämötä horisontissakaan, niin siinä vaiheessa kun saavutamme hintavakaustavoitteen uuden inflaatiotavoitteen mukaisesti, on korkojen nousu edessä", Rehn sanoi.

Ensimmäinen askel on lainaosto-ohjelman purkaminen, ja vasta sen jälkeen vuorossa on ohjauskorkojen nostaminen.

"Oma asuntolaina tai julkisen talouden menot kannattaa mitoittaa siten, että katsoo muutaman vuoden päähän ja arvioi, että pystyy selviytymään tulevista lainanhoitokustannuksista ilman että joutuu liikaa kiristämään vyötä tai tekemään voimakkaita tasapainottamistoimia."

Julkista taloutta koskevat samat periaatteet kuin asuntolainan ottajia, minkä takia Suomen Pankki on suositellut, että menokehyksiin olisi hyvä Suomessa palata mahdollisimman pian.

EKP:n uudessa strategiassa asetetaan tavoite, että inflaation pitäisi olla symmetrisesti keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia. Nyt taloudessa on nähtävissä inflaatiopiikki, kun talous lähtee nousuun koronakriisistä. Rehnin mukaan kyseessä näyttää olevan väliaikainen ilmiö.

"EKP:n ja muiden ennusteet kertovat, että energian ja ruuan hinnasta puhdistettu pohjainflaatio on edelleen melko vaimea. Ennuste tälle vuodelle on 1,1 ja vuonna 2023 1,4 prosenttia, mikä on selvästi alle inflaatiotavoitteen."

Elvyttävää rahapolitiikkaa tullaan siten edelleen jatkamaan.

"Parempi katsoa kuin katua. Rahapolitiikka pelaa nyt liberoa talouspolitiikan joukkuepelissä niin, että varmistamme suotuisat rahoitusolot yli tämän kriisin ja sitä kautta tuemme kansalaisia, kotitalouksia ja yrityksiä."

Uudessa strategiassa EKP asettaa uuden symmetrisen inflaatiotavoitteen, eli tavoittelee kahden prosentin inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. EKP pitää tavoitetta hitaampaa ja nopeampaa inflaatiota yhtä kielteisinä.

"Keskeisin muutos on inflaatiotavoitteen uusi määritelmä. Nyt historiaan jäävä tavoite oli alle mutta lähellä kahta prosenttia, joka oli epämääräinen ja itse asiassa alakierteinen, kun tuo kaksi prosenttia usein tulkittiin katoksi", Rehn sanoi.

Strategian uudistukseen päätettiin EKP:ssa ryhtyä, koska talouden maisema on muuttunut tuntuvasti sitten edellisen version, joka on vuodelta 2003.

"Keskeinen syy strategiauudistukseen ryhtymiselle on ollut talouden toimintaympäristön muuttuminen. Tuottavuuskasvun hidastuminen ja väestön ikääntyminen ovat rakenteellisia trendejä jotka ovat laskeneet luonnollista korkotasoa ja inflaatiota", Rehn kertoi.