Opiskelijat joukolla auttamaan maatalousyrittäjiä – mukana luonnonvaraoppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja maatalousylioppilaat kautta maan

Koronaepidemian arvioidaan lisäävän maatilojen tarvetta saada ulkopuolista työvoimaa. "Elintarvikeala on yhteiskunnan kriittinen ala ja sen toiminta on turvattava kaikissa tilanteissa", sanoo ministeri Jari Leppä

Sanne Katainen

Monella karjatilalla poikimiset ovat kiivaimmillaan keväällä, joten apukäsille voi tulla tarvetta.

Maatalousylioppilaat, ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen yli 18-vuotiaat opiskelijat ovat maatalousyritysten apuna tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu tai lomitusapua ei ole saatavissa, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Maatilojen lisäksi apua voivat saada hevostilat sekä puutarha- ja viheralan yrittäjät

Luonnonvara-alan oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja Helsingin yliopisto ovat valmiita hyväksymään maatiloilla työskentelyn osaksi opintoja.

"Elintarvikeala on yhteiskunnan kriittinen ala ja sen toiminta on turvattava kaikissa tilanteissa. Koska huoli ulkopuolisen työvoiman saannista alkutuotannon yrityksiin ja maatiloille on nyt suurta, on opiskelijoiden apu maatiloilla ja maatilayrityksissä ensiarvoisen tärkeää", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kiittelee maatilan töihin tarttuvia opiskelijoita. "Nyt tarvitaan luovuutta ja joustavia malleja, opiskelijoiden turvallisuudesta samalla huolehtien."

Ministeriön tiedotteen mukaan huomattava osa maatalousyrittäjistä kuuluu riskiryhmään.

"Maatalousyrittäjälle oma tai työntekijän sairastuminen voi merkitä työkuorman huomattavaa lisäystä tai jopa maatilan toimintakyvyn lamaantumista", Leppä toteaa ministeriön tiedotteessa.

Maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsa ry:n puheenjohtaja Katariina Latvan mukaan koronatilanne muistuttaa suomalaisia perusarvoista ja ruuantuotannon välttämättömyydestä.

"Tarjoamalla työvoimaa haluamme tukea viljelijöiden jaksamista ja olla mukana turvaamassa ruuantuotannon toimivuus koronaepidemian aikana, viljelijää ei jätetä."

Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta on mahdollista ilmoittautua avun antajaksi ja saada lisätyövoimaa paitsi maatiloille myös hevostiloille ja puutarha- ja viheralalle.

Avun aikana on toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Lisätyövoimaa tarjotaan kahdella tasolla: osana opintoja tehtävää työtä tai rahakorvausta vastaan.

Apua tarjoavat 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat jättää yhteystietonsa palveluun perjantai-iltapäivästä 20.3. lähtien.

Apua tarvitsevat maatilayrittäjät ja hevosalan yrittäjät sekä puutarha- ja viheralan yrittäjät voivat hakea apua töitäsuomesta.fi -palvelusta 24.3. alkaen. Yrittäjät voivat myös olla suoraan yhteydessä oman alueensa oppilaitoksiin.

Myös maatalousylioppilaiden omistama Tähkä-osuuskunta välittää lisätyövoimaa.

Opiskelijoiden on syytä muistaa noudattaa myös eläintautien torjunnasta annettuja ohjeita. Niitä löytyy muun muassa Eläinten terveys ry:n sivuilta.

Lisätietoa https://mmm.fi/korona