Kotimaisuuden ja kestävyyden puolesta liputtava Pinsiön Taimisto nimettiin Vuoden laatutuottajaksi

Pinsiön Taimisto

Pinsiön Taimiston myymäläalue on runsas ja näyttävä.

Kotimaiset Kasvikset on nimennyt Pirkanmaan Hämeenkyrössä toimivan Pinsiön Taimiston taimitarhatuotannon Vuoden laatutuottajaksi. Valinta tehdään taimitarha-alalla kolmen vuoden välein, ja perusteena on tuotteiden ja toiminnan korkea laatu.

Pinsiön Taimisto suosii kestäviä kotimaisia lisäyslähteitä aina kun se on mahdollista. Lisäysmateriaalin alkuperä onkin pääosin oman taimiston alueelta tai ainakin lähikunnista.

Taimistolla kasvatetaan puuvartisia koriste- ja hyötykasveja eli puita ja pensaita noin kuuden hehtaarin alalla. Erityisesti havukasveja on viljelyssä laaja valikoima.

Pensaista on tarjolla perusvalikoiman lisäksi isoja jumbotaimia sekä niitäkin isompia lähes täysikokoisia yksittäispensaita.

Taimisto kasvattaa itse monivuotisia taimia. Lisäksi myymälään hankitaan taimia myyntiin muilta kotimaisilta tuottajilta sekä ulkomailta tarkkaan valituilta kasvattajilta.

Ympäristöasiat otetaan tarkasti huomioon. Esimerkiksi kemiallista kasvinsuojelua on vähennetty tuntuvasti, kierrätys on tehty rutiiniksi ja muutoinkin ympäristöä säästäviin viljelytapoihin on panostettu. Toiminnan ympäristöystävällisyyden annetaan näkyä myös asiakkaille.

Kotimaiset Kasvikset kiittää taimiston hyvin suunniteltua myymäläaluetta, asiantuntevaa henkilökuntaa ja laajaa tarjontaa: myynnissä on tuoreita, hyväkuntoisia taimia aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn.

Taimiston tukkumyynnissä palvellaan viherrakennus- ja puutarha-alan yrittäjiä, kuntia ja kaupunkeja. Taimet voidaan toimittaa asiakkaiden kohteisiin tai asiakas voi noutaa itse myymälästä.

Taimiston erikoisuutena on laaja näyttelypuisto, jossa esitellään pihan rakentamisen ratkaisuja. Näyttelyalueella näkee taimia luonnollisessa koossa, mikä helpottaa piharakentajan kasvivalintoja.

Taimiston pihapiiristä löytyy yrityksen pitämä maalaiskahvila Viljamin Vintti, joka palvelee vanhan navetan parvella. Kahvilassa leivotaan itse ja suositaan aitoja makuja sekä lähituotantoa.

Taimisto työllistää vuosittain parisenkymmentä kausityöntekijää kymmenen vakituisen työntekijän lisäksi. Yritys tarjoaa paikkoja myös alan harjoittelijoille sekä opiskelijoille.

Pinsiön Taimiston kauppias Sami Pihkoluoma on saanut tunnustusta aiemminkin. Hänet on muun muassa valittu Pirkanmaan nuoreksi maaseutuyrittäjäksi 2010 ja Hämeenkyrön vuoden yrittäjäksi 2012.