Rehufirmassa puintien pitkittyminen ei vielä pelota

Esko Keski-Vähälä

Ohran puinnit ovat edenneet hitaammin kuin kauran, Taneli Marttila kertoo.

Kunnollisia puintipäiviä on tänä syksynä ollut vähän, mutta A-Rehun hankintapäällikkö Taneli Marttila ei ole huolissaan kotimaisen rehuviljan riittävyydestä.

Atria-ketju on Suomen suurin viljaa käyttävä kotieläinketju, hän toteaa. "Haasteita tänä vuonna riittää, mutta uskon kyllä, että ketjuun saadaan riittävästi tavaraa. Me on käytetty joka vuosi pelkästään kotimaista viljaa ja aiotaan käyttää nytkin."

Viljelijöiden puolesta Marttilaa harmittavat ennen kaikkea laatumenetykset.

Hän muistuttaa, että A-Rehu ei tee ostamansa viljan hintaan laatuvähennyksiä vihreiden jyvien perusteella.

"Me teemme rehua, joten vihreitä jyviä tärkeämpiä meille ovat hehtopaino ja kosteus. Meillä on Suomen paras hehtopainohinnoittelu, joka tähtää siihen, että hyvistä eristä saa hyvää hintaa."

Kauran homemyrkyistäkään Marttila ei ole huolissaan. "Ainakaan vielä ei ole jouduttu hylkäämään yhtään kauraerää, eikä ongelmia ole ollut ohrassa tai vehnässäkään", hän kertoi maanantaina. Rehuviljalla hylkäysraja on 8 milligrammaa DON-toksiinia viljakilossa.

Yli 90 prosenttia A-Rehulle tulevasta kaurasta kuoritaan. Samalla häviää iso osa hometoksiineista.

Vehnän suhteen hän antaa viljelijöille neuvon: "Rehuvehnää tulee markkinoille todella paljon ja sen markkinat menevät jossain vaiheessa tukkoon. Sen myyntiä ei kannata lykätä."