Luomusato kasvaa reipasta tahtia - mallasohra on uusi luomuhitti

Pekka Fali

Luomuna tuotetun mallasohran sato kasvoi yli 50 prosenttia viime vuodesta.

Luomusato kasvaa tasaisen reipasta tahtia ja tänä vuonna viljelyala ja sato kasvoivat jopa tavallistakin reippaammin. Luomuviljaa kertyi laariin 7 prosenttia edellisvuotista enemmän, 153 miljoonaan kiloon, mistä yli puolet on kauraa.

Luomumallasohra on kesän hitti. Sen sato kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta 7,6 miljoonaan kiloon ja viljelyala lähes kaksinkertaistui.

Luke julkaisi maanantaina ennakkotiedot syksyn luomusadosta ja tiistaina saadaan tiedot myös tavanomaisesta tuotannosta ja sadon laadusta.

Tavanomaisessa viljelyssä sato kärsi Luken elokuun ennakkoarvion mukaan kesäkuun kuivuudesta ja helteistä, mutta luomussa tilanne näyttää jonkin verran paremmalta.

Kevätvehnää lukuun ottamatta luomuviljojen hehtaarisadot ylittivät viiden edellisen vuoden keskiarvon. Viime vuoden huippusatoihin ei kokonaisuutena ylletty, mutta luomualan kasvu kompensoi hieman edellisvuotta pienempiä hehtaarisatoja.

Luomusadon osuus koko viljasadosta kasvaa. Syksyn 153 miljoonan kilon luomusato on lähes viisi prosenttia Suomen koko viljantuotannosta.

Kauran asema luomuviljana pitää. Luomukauraa saatiin talteen 80 miljoonaa kiloa, mikä on 7 prosenttia kaikesta kaurasta. Rukiissa luomun osuus on noussut jo 15 prosenttiin.

Luomukauran sato kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta, ohran sato peräti neljänneksen ja vehnänkin hieman ja ruissato pysyi ennallaan.

Merkittävä osa eli kuudennes luomuviljasta korjattiin tuoreena.

Hernettä oli kasvamassa ennätyksellisen paljon ja se koski myös luomua. Luomuherneen sato kasvoi peräti kolmanneksen. Härkäpapua kertyi laariin hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Kun viljasadosta vajaa 5 prosenttia on luomua, herneestä luomua on 16 ja härkäpavusta 21 prosenttia. Tattarissa luomun osuus on vielä korkeampi, 28 prosenttia.

Luken luomusatotilasto löytyy täältä

