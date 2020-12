Mehevä riita kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä Saksassa

Ympäristövirasto on asettunut poikkiteloin ja vaatii, että lupaehtoihin lisätään vaatimus jättää 10 prosenttia pelloista käsittelemättä biologisen monimuotoisuuden nimissä.

Markku Pulkkinen

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä on syntynyt erikoinen kiista Saksassa.

Saksan maatalousministeri Julia Klöckner joutui kääntymään liittokansleri Angela Merkelin puoleen, jotta kasvinsuojeluaineiden hyväksynnässä muhiva kiista saadaan ratkaistua.

Klöcknerin maatalousministeriö on napit vastakkain Saksan ympäristöviraston ja sen johtajan Svenja Schulzen kanssa, Agrarheute-lehti kertoo.

Jonossa on 113 torjunta-aineen luvat, joihin tarvitaan ympäristöviraston hyväksyntä. Virasto on asettanut lupien myöntämiselle ehtoja, joita Klöckner pitää laittomina.

Virasto edellyttää, että pelloista 10 prosenttia jätetään käsittelemättä kyseisellä tai vastaavalla aineella ja perustelee vaatimusta biologisella monimuotoisuudella.

Asiaa on puitu aiemmin Braunschweigin hallinto-oikeudessa, joka totesi viraston lisävaatimukset laittomiksi viime vuoden syyskuussa.

Kiista on ajanut hyväksyntäviranomaisen eli kuluttajansuoja- ja elintarviketurvallisuusviraston umpikujaan. "Jos virasto hyväksyy luvat lisävaatimuksilla, se on aineellisesti laitonta, ja jos se hyväksyy luvat ilman ympäristöviraston hyväksyntää, se on muodollisesti laitonta", Klöckner toteaa Merkelille lähettämässään kirjeessä.

Klöcknerin mukaan ympäristöviraston lisävaatimuksin liittyy huomattavia oikeudellisia ja teknisiä ongelmia. Mikäli ne sisällytetään lupiin, maatalousministeriö arvelee saavansa yli sata kannetta ja oikeusjuttua sekä mittavat vahingonkorvausvaatimukset.

Merkeliä pyydettiin ratkomaan virastojen välisiä kiistoja jo marraskuussa, kun tuholaisten torjunta-aineille yritettiin myöntää lupia. Ratkaisua haetaan keskiviikkona ja luvassa on viraston välinen voimainkoitos.

Liittokanslerilla on vain niukasti aikaa löytää ratkaisut kiistaan, koska päätökset pitäisi tehdä ennen vuodenvaihdetta.

Merkel soll in Streit um die Pflanzenschutzmittel-Zulassung eingreifen