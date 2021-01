Viljojen hintaralli äityi hurjaksi: Pariisissa vehnä ylitti 230 euroa, kotimaassa pysytty alle 200 euron

Kiinassa sian hinta on laskenut tuotannon nopean kasvun takia.

Pekka Fali

Viime viikolla julkaistiin useita raportteja, jotka tukivat vehnän ja maissin hintoja.

Yhdysvaltain maatalousministeriö Usda leikkasi tiistaina julkaisemassaan kuukausiraportissa Yhdysvaltojen, Brasilian ja Argentiinan maissin tuotantomääriä enemmän kuin markkinoilla oli ennakoitu.

Tiistai-iltana sekä Chicagon että Pariisin hyödykepörsseissä maissi ja vehnä olivat siten kovassa nousussa. Chicagossa nousi lisäksi soija ja Pariisissa sen perässä rapsi.

Maailman kokonaisviljavarastot menevät kauden päätteeksi Kansainvälisen viljaneuvoston IGC:n mukaan pienimmiksi viiteen vuoteen. Maissivarastot ovat pienimmät kahdeksaan vuoteen. Vehnävarastot ovat ennätyssuuret, mutta painottuvat Kiinaan ja Intiaan.

Strategie Grains ennusti Euroopan viljasadon olevan tulevana kesänä viime kesää suurempi. Viljan hintojen se ennustaa kuitenkin pysyvän korkeina, sillä maailmalla varastot pienenevät.

Vehnä oli Pariisin hyödykepörssissä torstaina korkeimmillaan seitsemään vuoteen. Perjantaina maaliskuun noteeraus ylitti jo 235 euroa tonnilta.

Maissin maaliskuun noteeraus oli perjantai-iltapäivästä 216 euroa. Maissin nousu vaikuttaa myös muihin rehuviljoihin sekä vehnään.

Rapsin helmikuun noteeraus nousi viime viikon alkupuolella, mutta laski loppuviikosta. Perjantai-iltapäivästä se oli 437 euroa.

Argentiina pehmitti maissin vientikieltoaan. Vienti ei ole täysin kielletty, mutta sille on asetettu kiintiöitä. Etelä-Amerikan säätila on viljamarkkinoiden seurannassa. Kuivuus on heikentänyt satonäkymiä.

Venäjän asettamasta viljan vientiverosta liikkui tietoja, että sitä nostetaan maaliskuussa. Lisäksi maa saattaa pitää vientirajoitteita voimassa myös seuraavalla markkinointikaudella eli kaudella 2021/2022.

Seuraavat viikot näyttävät onko nyt pörsseissä nähty hintataso kestävä. Vetääkö vienti esimerkiksi Kiinaan tai Egyptiin näillä hinnoilla?

Kuluttajahinnat ovat jo joissain maissa nousseet kipurajoille. Esimerkiksi Venäjä ja Argentiina pyrkivät vientirajoitteillaan estämään hintojen nousua maansa sisällä. Toimet ovat nostaneet hintoja maailmanmarkkinoilla.

Kotimaassa julkisiin ostotarjouksiin tuli joitain korotuksia viime viikolla. Esimerkiksi vehnä pysyi silti edelleen alle 200 eurossa.

Sianlihan hinnat ovat laskeneet Kiinassa, koska sikamäärä kasvaa siellä huomattavasti odotettua nopeammin, kertoi saksalainen Agrarheute.

Lisäksi sianlihan kuluttajakysyntä on tahmeaa muun muassa työttömyyden ja korkeiden hintojen vuoksi.

Kiinan viranomaisten mukaan emakoiden kokonaismäärä oli marraskuun lopussa palautunut yli 90 prosenttiin siitä, mitä emakoita oli ennen afrikkalaisen sikaruton (ASF) tuhottua Kiinan sikatuotantoa.

Saksassa sianlihan tuottajahinta on pysynyt marraskuun lopusta lähtien noin 1,23 eurossa kilolta.

EU-maiden keskihinta on edelleen laskussa. Se on vuoden ensimmäisellä viikolla painunut 1,27 euroon kilolta.

Porsaan hinta on Euroopassa noussut jo joulukuussa ja tammikuun ensimmäisellä viikolla porsaan hinta kohosi neljä prosenttia edellisestä viikosta.

Euroopan perunamarkkinoita myllää idunestoaine klorprofaamin kieltäminen, kertoo tuottajajärjestö MTK markkinakatsauksessaan. Vaihtoehtoisia tehokkaita aineita on edelleen vaikea saada.

Iduneston puuttuessa vapaita perunaeriä on Euroopassa myyty selvästi normaalia enemmän tärkkelyksen, biokaasun ja rehujen tuotantoon.

Perunateollisuus on Länsi-Euroopassa käynyt vajaalla kapasiteetilla ja perunan kysyntä voi jatkua normaalia vähäisempänä myös tulevalla satokaudella koronapandemian jatkumisen takia.

Euroopan päätuotantomaissa ruokaperunan kulutus on edelleen korkeampi kuin tavanomaisina vuosina. Myös vienti vetää suhteellisen hyvin, kertoo MTK. Länsi-Euroopasta perunaa menee erityisesti Afrikkaan.

Kotimaassa Luonnonvarakeskus Luken tilaston mukaan ruokaperunan veroton tuottajahinta nettokiloille oli marraskuussa 18,44 euroa sadalle kilolle, kun se vuosi aiemmin oli 19,35 euroa.

Keräkaalin ja porkkanan markkinatilanne on ollut vuodenaikaan nähden normaalia, kertoo MTK.

Sipulin satomäärät jäivät monin paikoin alhaiseksi ja varastomäärä on arviolta 15–20 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna.

Punasipulin varastomäärä on vähentynyt nopeasti.

Yaran lannoitteiden hintoihin tuli viime viikolla viiden euron korotus. Viljelijän Avena Bernerin MT:lle toimittamassa listauksessa niin typpi- kuin moniravinteisten lannoitteiden hinta kohosi viisi euroa tonnilta.

Lannoitteiden hintakehitys on tänä talvena ollut maltillista. Se noudattaa tuttua kaavaa, jossa hinta nousee kevättä kohti.